Attaquons sans plus tarder la réforme des pensions

Leur accord social en poche, patrons et syndicats doivent se saisir avec ambition d'autres dossiers chauds, dont la réforme des pensions.

À cet égard, le compromis social approuvé ce mardi est encourageant. Même minime et arraché dans la douleur, il constitue une première victoire à mettre au crédit des patrons et des syndicats. En fait, c'est un peu comme à l'Euro de football… Qu'importe la manière dont une équipe se qualifie au premier tour, personne ne la critiquera si elle atteint dans la foulée la finale et l’emporte.