Au chevet du travail pour atteindre 80% de taux d'emploi

Focus sur les travailleurs âgés

"Les plus de 55 ans restent encore assez éloignés du marché du travail. C'est vraiment à ce niveau qu'on peut intervenir le plus rapidement et avoir un impact conséquent", insiste Dermagne. Et de poursuivre: "Actuellement, il y a plus de malades de longue durée que de chômeurs en Belgique. Parmi ces malades, il y a beaucoup de travailleurs âgés avec des maladies psychosociales. Cela interroge vraiment sur le fonctionnement de notre marché du travail, la qualité des postes et le bien-être au travail."