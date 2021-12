Bouchez veut utiliser la prolongation du nucléaire pour alléger la facture des ménages

Le président du MR fait une ultime proposition: utiliser une part des profits de la prolongation du nucléaire pour faire baisser la facture des plus vulnérables et des classes moyennes.

Le gouvernement De Croo doit trancher sur la sortie du nucléaire dans les prochains jours. Et la tension monte. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, ne désarme pas et voit dans les interrogations du président du PS Paul Magnette l’occasion de mener une ultime offensive en faveur de la prolongation. Après avoir déclaré dans nos colonnes que le dossier était plié et que les sept réacteurs allaient fermer, le président du PS a, en effet, effectué une courbe rentrante ce week-end sur le plateau de RTL-TVI: il dit avoir ses apaisements sur la sécurité d’approvisionnement, mais pas sur l’impact d’une fermeture sur l’emploi dans le secteur et sur les factures d’électricité.