Budget fédéral 2024: ce que contient l'accord conclu par le gouvernement De Croo

Le gouvernement De Croo s'est accordé sur un effort budgétaire total de 1,7 milliard d'euros pour 2024. Les flexi-jobs sont élargis et le salaire minimum augmente.

C'est, une fois encore, comme il en a pris l'habitude, après une négociation marathon que le gouvernement De Croo a fini par décrocher un accord sur le budget 2024. La discussion finale, entamée dimanche dans la matinée, a duré plus de 30 heures .

Les deux sujets qui ont cristallisé les discussions durant la plus grosse partie de la journée lundi étaient celui des flexi-jobs, un système que les libéraux voulaient fortement élargir alors que le PS et Ecolo freinaient, et l'augmentation du salaire minimum, réclamée, elle, par les socialistes.