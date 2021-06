Ce jeudi, jour de grogne dans les hôpitaux bruxellois et wallons

La journée de ce jeudi risque d'être agitée dans les hôpitaux. C'est que la grogne sociale y règne, à Bruxelles et en Wallonie du moins , et que certaines institutions ont dû passer par la case " réquisition de personnel " afin de tourner durant la grève.

"Le personnel doit souffler"

Ajoutez enfin à cela l'impression que les hôpitaux relancent la "machine économique" en intensifiant opérations et actes techniques, "précisément quand le personnel doit souffler", glisse Yves Hellendorf, en charge du non marchand au sein de la CNE (CSC).

Du côté patronal, ces griefs sont accueillis avec un brin de perplexité. "Il n'est pas question de relancer la machine économique!", proteste Benoît Hallet, directeur général adjoint d'Unessa, la fédération de l'accueil, de l'accompagnement, de l'aide et des soins aux personnes. "Il est nécessaire de soigner les patients dont le cas a été reporté. Il y a un équilibre à trouver entre le besoin de récupération et cette question de santé publique. "

En chantier depuis 20 ans

À ce contexte tendu de sortie de troisième vague vient se greffer une problématique salariale , nommée Ific. Soit un nouveau modèle, en chantier depuis vingt ans . "Le principe de base est le suivant, explique Adrien Dufour, président de la Fédération nationale des infirmières et infirmiers de Belgique. À travail égal, salaire égal." Ce qui fonde les barèmes devient la fonction, non plus la formation.

"Avec une attention particulière portée sur les débuts de carrière, puisque les salaires démarrent plus haut et progressent plus vite", rajoute Yves Hellendorf. Un modèle porté par une injection de 500 millions d'euros, décidée durant l'été 2020, et qui débouche sur une hausse salariale moyenne d'environ 6%.