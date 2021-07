"Ciblez les mesures à l'emploi à destination des groupes vulnérables"

Le Conseil supérieur de l'emploi préconise, dans son rapport annuel, d'accorder une attention particulière aux groupes à risque pour améliorer le taux d'emploi.

Les principales mesures de soutien prises dès le début de la crise sanitaire, ont permis de contenir les pertes d’emplois en 2020. Selon les comptes nationaux, en termes nets, l’emploi intérieur ne s’est contracté que de 800 personnes.

C'est avec cette bonne nouvelle que Steven Vanackere a entamé, ce jeudi, la présentation du rapport annuel du Conseil supérieur de l'emploi (CSE). Le marché du travail "a échappé à des drames majeurs", avec une faible augmentation du chômage, repassé sous les niveaux de 2019, a-t-il assuré.

2,9% taux de vacance d'emploi Au quatrième trimestre 2020, pas moins de 115.500 emplois étaient à pourvoir en Belgique. Soit un taux de vacance d'emploi de 2,9%

Pour autant, le vice-président de l'institution se refuse à faire montre de trop d'enthousiasme. Et pour cause: pas mal de problèmes antérieurs à la crise persistent sur le marché de l'emploi.

Embaucher reste un casse-tête

Commençons par un classique: les difficultés rencontrées par les employeurs pour embaucher reste un gros point d'attention dans de nombreux secteurs. Au quatrième trimestre 2020, pas moins de 115.500 emplois étaient à pourvoir en Belgique, soit un taux de vacance d’emploi de 2,9%, largement supérieur à la moyenne de la zone euro qui s'établit à 1,9%.

"Cela indique une difficulté particulière de recrutement et donc un frein au développement des entreprises", souligne le CSE dans son rapport. Selon ses données, les tensions qui en découlent sont présentes dans les trois Régions, même si c’est en Flandre qu’elles sont les plus vives (3,2 %). À Bruxelles et en Wallonie, le taux de vacance d’emploi s'élevait respectivement à 2,8 et 2,4 % l'année dernière.

Bien que certaines tendances aient pu être accentuées du fait de la crise sanitaire, cela concerne bien souvent des métiers structurellement en pénurie, tels que les métiers qualifiés des sciences et de l'ingénierie, ceux dans l'informatique, les soins ou encore l'enseignement.

Transitions lentes vers l'emploi

Autre point noir: la crise a encore ralenti les transitions du chômage vers l’emploi. En Belgique, le taux de transition moyen s’est réduit de 3 points de pourcentage (pp), passant de 30 à 27% entre 2019 et 2020. Un résultat d'ailleurs inférieur à la moyenne européenne.

Des différences régionales apparaissent aussi avec, notamment, une difficulté de retour à l’emploi très marquée pour les chômeurs bruxellois. Selon le CSE, celle-ci est due à la spécialisation de l’économie de Bruxelles plus orientée vers les secteurs des services, mais aussi au fait que la population de la capitale est constituée, dans une plus large mesure, de groupes plus à risque.

Plutôt que de maintenir des aides non ciblées "coûteuse" et "contreproductives", le CSE exhorte les autorités à adopter une approche "opportune, ciblée et temporaire".

Polarisation du marché du travail

C'est l'une des autres observations du CSE: la polarisation sur le marché de l'emploi ne diminue pas. Or pour atteindre un taux d'emploi de 80% à l'horizon 2030, il sera impératif d’élargir la participation au marché du travail, en particulier celle de ces fameux groupes dits à risque. De qui parle-t-on? Des 60-64 ans, des personnes peu diplômées, de celles nées en dehors de l'Union européenne, des femmes ou des personnes en situation de handicap.

Alors que la reprise s'amorce, Steven Vanackere a longuement insisté sur la nécessité d'accorder une attention particulière à chacun de ces groupes. Plutôt que de maintenir des aides non ciblées "coûteuse" et "contreproductives", le CSE exhorte les autorités à adopter une approche "opportune, ciblée et temporaire".