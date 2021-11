Codeco: les réactions des organisations et syndicats suite aux nouvelles mesures

Alors que les mesures annoncées lors du Codeco vont à nouveau impacter les secteurs de la nuit, de l'horeca et de l'événementiel, les réactions des différents syndicats et organisations qui les représentent ne se sont pas fait attendre.

Les réactions des différents secteurs touchés par les nouvelles mesures annoncées lors du Codeco de ce vendredi n'auront pas traîné. Après les réactions propres au secteur de la nuit et de l'horeca, sont arrivées celles de l'UCM, de l'Unizo, du SNI, de la FEB et du Voka.

Pour l'Union des classes moyennes (UCM), les décisions prises lors du Codeco vont réduire à peau de chagrin les activités des indépendants et PME actifs dans le secteur événementiel, pour qui les fêtes représentent une "période cruciale" en termes de chiffre d'affaires. Pour rappel, les événements privés en intérieur ont été interdits lors du codeco de vendredi (à l'exception toutefois des mariages et enterrements), ce qui aura certainement un impact sur les rentrées financières des acteurs de l'événementiel.

Aussi, l'UCM annonce qu'elle "veillera à ce que la promesse du Premier ministre d'apporter aux entrepreneurs touchés un soutien correct soit tenue" et à ce que les entrepreneurs de ces secteurs bénéficient du double droit passerelle en cas d'arrêt des activités, du droit passerelle simple et du chômage corona au-delà du 31 décembre. Enfin, pour l'UCM, le moratoire de fait des faillites devrait être prolongé.

De son côté, l'organisation flamande des indépendants, Unizo, demande aussi une prolongation des différentes formes de soutien "avec des conditions qui ne laissent pas un seul entrepreneur touché sur le carreau". Si l'Unizo comprend que de telles mesures sont nécessaires, elle regrette néanmoins qu'il n'y ait pas d'intervention plus concrète dans tous les domaines de la société. Toutefois, l'organisation salue le fait qu'il soit encore possible d'accueillir plusieurs personnes en même temps dans un magasin et que le nombre de personnes par table dans l'horeca n'ait pas été réduit à quatre.

"C'est probablement le coup de grâce pour beaucoup qui ont été fermés un an et demi et n'ont pu rouvrir que deux mois." Syndicat neutre pour indépendants (SNI)

"Un nouveau jour noir pour les indépendants" (SNI)

Le SNI (Syndicat neutre pour indépendants) a de son côté, en plus des requêtes émises par l'UCM et l'Unizo, demandé de rétablir la TVA à 6% dans l'horeca. Le syndicat se dit par ailleurs fort inquiet pour le monde de la nuit.

"C'est probablement le coup de grâce pour beaucoup qui ont été fermés un an et demi et n'ont pu rouvrir que deux mois. Tous ces secteurs ont toujours été de bons élèves qui ont suivi toutes les restrictions qui leur ont été imposées. Il suffit de penser au CST, qui pourtant a entraîné une baisse de 30% de leur chiffre d'affaires, à l'installation d'un compteur de CO2 et, plus récemment, à la réintroduction des masques obligatoires ou des tests rapides", soulève le SNI qui estime que vendredi était un "nouveau jour noir pour les indépendants".

Du côté des entreprises, on insiste sur la vaccination

Enfin, du côté des entreprises, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) demande au gouvernement de prolonger les mesures temporaires relatives au coronavirus pour un trimestre supplémentaire et de prendre des mesures ciblées (au niveau régional) pour les entreprises directement concernées. L'organisation souligne également l'importance de la vaccination. "Les personnes non vaccinées doivent continuer à être informées et sensibilisées, et le déploiement rapide de la vaccination de rappel doit être entrepris de toute urgence", avance la FEB.

De son côté, l'organisation patronale flamande (Voka) se dit prête à élaborer une stratégie de long terme pour soutenir les entreprises touchées. Elle appelle par ailleurs tous les employeurs à suivre les mesures en autorisant le travail à domicile lorsque cela est possible et en veillant à garder une certaine distance sur le lieu de travail, en portant des masques buccaux et en assurant une ventilation adéquate.

Pour le Voka, l'accent doit être mis sur les tests antigéniques rapides afin que les entreprises ne soient pas trop durement touchées par les nombreuses quarantaines des employés liées au suivi des contacts covid.