Alors que les groupes criminels ne cessent de se développer en Belgique, les schémas de blanchiment de l'argent de la drogue se répètent. Une enquête conjointe avec la RTBF révèle un nouveau schéma de double blanchiment par compensation, entre Belgique, Espagne et Maroc.

Corollaire du développement du trafic de stupéfiants, le blanchiment de l'argent sale connaît un net essor en Europe et spécialement en Belgique, pays d'import et d'export de stupéfiants particulièrement prisé des trafiquants pour son statut de centre névralgique des échanges de marchandises sur le continent. Le dernier rapport de la Cellule de traitement des informations financières (Ctif), publié ce vendredi, le démontre une nouvelle fois, alors que le montant des transferts de fonds suspects communiqués à la justice est en hausse exponentielle.

En effet, le nombre de nouveaux dossiers ouverts par la Ctif, véritable cœur du réacteur antiblanchiment belge, ne cesse de grimper pour atteindre un niveau sans précédent. En 2023, plus de 63.700 nouveaux dossiers ont été ouverts, soit 50% de plus qu’en 2022 et douze fois plus qu'il y a dix ans. De la même manière, le montant total des transactions suspectes en Belgique a explosé en un an, augmentant de 50% pour atteindre 2,4 milliards d’euros. Signe d'une plus grande vigilance des établissements bancaires, mais aussi d'une évolution récente de la criminalité.

Vieux comme le monde – une légende urbaine prétend qu'une famille du Chicago mafieux des années 1920 utilisait des blanchisseries pour... masquer leur cash illégal –, le blanchiment vit sa révolution. "Depuis la crise du covid, nous constatons l'existence d'un pic de blanchiment", observe ainsi le commissaire divisionnaire Philippe Noppe, qui dirige l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO). "Beaucoup d'entreprises ont fermé leurs portes durant cette période et ont été rachetées par le milieu criminel, dans le but de blanchir l'argent principalement issu de la revente de stupéfiants. On parle de restaurants, de night shops, de salons de coiffure", pointe le commissaire.

Ainsi, l'un des schémas de blanchiment les plus connus consiste à utiliser des couvertures officielles, telles que des commerces où l'on paye beaucoup en liquide afin de pouvoir, via des fausses factures, faire revenir l'argent cash issu de la vente de stupéfiants vers l'économie réelle, ici des commerces ayant pignon sur rue.