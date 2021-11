Comment la troisième dose va être administrée

L'administration d'une dose supplémentaire à l'ensemble de la population a été confirmée mercredi par le Codeco. Une campagne qui devrait débuter en décembre déjà.

D’ici fin avril, toutes les personnes vaccinées contre le Covid-19 devraient avoir eu la possibilité de recevoir une dose de vaccin supplémentaire, a confirmé le Codeco de mercredi. Le principe de cette dose de rappel, destinée à lutter contre la diminution de l'efficacité des vaccins avec le temps, avait déjà été validé la semaine dernière par la CIM Santé.

Une accélération pour les prioritaires

Cette troisième dose est déjà en train d’être administrée aux plus de 65 ans et aux personnes immunodéprimées, en raison d’une maladie ou d’un traitement. "Priorité a été donnée à ceux chez qui l’immunité diminue le plus vite", souligne Gudrun Briat, porte-parole de la taskforce vaccination. "Cette campagne est bien avancée." Plus de 930.000 doses supplémentaires ont déjà été inoculées.

Toutes les personnes immunodéprimées ont été invitées pour cette dose "booster", et près de 80% d’entre elles l'ont reçue, avec une fois de plus de forte disparités régionales (près de 87% en Flandre contre 51% en Wallonie).

Du côté des personnes âgées, la vaccination des résidents des maisons de repos et de soins (MRS) est quasiment terminée. Tous les plus de 85 ans ont été invités. C’est maintenant au tour des personnes entre 65 et 84 ans de recevoir leur convocation, par ordre d’âge dégressif, en tenant compte du délai requis: quatre mois minimum après la deuxième dose du vaccin AstraZeneca ou la dose unique de Johnson & Johnson, et six mois au moins après la deuxième dose de Moderna ou Pfizer.

500.000 La capacité de vaccination en Belgique, qui est actuellement de 400.000 doses par semaine, va être portée à 500.000 doses par semaine en décembre.

Le personnel soignant est aussi éligible à cette troisième dose. "Il y aura, dans les jours qui viennent, plus de 400.000 troisièmes doses administrées", chiffre Gudrun Briat. Vu qu’en parallèle, la vaccination de base se poursuit, avec l’administration de 25.000 premières doses chaque semaine et autant de deuxièmes doses, la capacité de vaccination du pays, qui est actuellement de 400.000 doses par semaine, va être portée à 500.000 doses par semaine en décembre.

Déjà en décembre pour le reste de la population

Les personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson depuis au moins deux mois seront ensuite appelées mi-décembre à recevoir une deuxième dose, vu la baisse rapide d’efficacité de ce vaccin unidose avec le temps.

Cette campagne de vaccination devrait commencer dans le courant du mois de décembre, et se terminer fin avril.

Puis ce sera au reste de la population à être appelé pour sa troisième dose. Une campagne qui devrait commencer "dans le courant du mois de décembre", indique la taskforce vaccination.

Aussi en pharmacie

L’organisation de cette campagne de vaccination doit encore être affinée lors de la Conférence interministérielle (CIM) Santé du 27 novembre. Une des questions qui doit être tranchée: quelle place sera encore donnée aux centres de vaccination? On sait que cette campagne tablera aussi sur la vaccination dans les pharmacies, ce qui nécessite un changement de législation, qui est en cours de préparation. "Le dispositif devrait être opérationnel en janvier", précise Gudrun Briat.

Cette nouvelle grande campagne de vaccination concerne pas moins de 5 millions de personnes. Elles se verront proposer un vaccin mRNA, Pfizer ou Moderna. Le SPF Santé publique, qui s’occupe des commandes, a reçu la confirmation que les doses nécessaires seraient disponibles.

Une demi-dose si on vaccine les enfants

La vaccination des 5 à 11 ans n’est, elle, pas encore décidée. Il faut d’abord une approbation de l’Agence européenne du médicament, puis un avis favorable du Conseil supérieur de la santé et une décision de la CIM. "On parle d’à peu près 900.000 enfants en Belgique", précise Gudrun Briat. "Si la décision est prise, on leur donnerait une demi-dose."

Pas d’impact sur le covid safe ticket

Pour l’instant, chacun est toujours considéré comme complètement vacciné avec deux doses de vaccin (ou une dose du Johnson & Johnson). Cette vaccination est valable pendant un an dans le cadre du covid safe ticket. Une période de validité d'un an qui recommence à courir pour ceux qui ont reçu une troisième dose. Les choses pourraient-elles changer à l’avenir? "Ce n'est pas prévu, mais cela pourrait évoluer", répond Gudrun Briat.