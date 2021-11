Comment sont gérés les fonds des "Jeunes pour le climat"?

Adélaïde Charlier et Anuna De Wever lors d'une manifestation organisée par leur collectif Youth for Climate en 2019 à Bruxelles.

L'entrepreneur Xavier Damman est accusé de s'être accaparé la structure et les fonds du mouvement Youth for Climate. Fausse polémique visant à déstabiliser le mouvement, pour l'intéressé. Décryptage.

En tête de cortège, dans le train pour Glasgow ou au journal télévisé, ce sont quasi toujours les mêmes têtes qui apparaissent pour représenter le mouvement Youth for Climate en Belgique. Anuna De Wever côté néerlandophone et Adélaïde Charlier côté francophone. Avec deux autres activistes, elles avaient fondé en septembre 2019 l’ASBL Youth for Climate pour structurer leur mouvement, qui organisait notamment les manifestations hebdomadaires pour appeler le monde politique à agir contre le réchauffement climatique. Cette ASBL a été récemment dissoute et ses activités transférées au sein d’une autre ASBL baptisée All for Climate. Un changement remarqué par plusieurs médias au nord du pays, qui épinglent la présence de Xavier Damman et de sa compagne Leen Schelfhout comme uniques administrateurs de ladite ASBL.

Le serial entrepreneur tech et activiste belge se voit accusé de s'être accaparé la structure et les fonds du mouvement. Après enquête, l’ASBL All For Climate a bien pris sous son aile les activités de Youth for Climate, et bien d’autres encore comme les activités d’Extinction Rebellion en Belgique. Contacté, Xavier Damman s’explique : "Au départ, j’étais impliqué dans Extinction Rebellion et nous cherchions un moyen pour pouvoir récolter des fonds en respectant nos valeurs et principes comme la transparence. Cela tombait bien, j’avais travaillé sur le sujet en créant Open Collective, une plateforme qui permet de gérer de façon transparente des fonds pour des groupements de citoyens. Pour pouvoir l’utiliser, il nous fallait une entité juridique." Le fondateur de Storify crée alors en 2019 l’ASBL All For Climate.

De son côté, Youth for Climate a, il y a plusieurs mois, contacté Xavier Damman pour voir dans quelle mesure ils pourraient utiliser la même structure que lui. "Ils ont décidé à ce moment-là de rejoindre notre ASBL et ont fermé la leur". Les fonds de l’ASBL ont été également transférés au même moment. "On n'a pas mis la main sur les fonds parce qu'ils ont rejoint notre ASBL, nous ne fonctionnons pas comme ça", précise d’emblée Xavier Damman. Des dires corroborés par Adélaïde Charlier, qui explique: "Nous ne sommes plus une ASBL pour la bonne et simple raison que c’est trop compliqué à gérer pour des jeunes comme nous. Nous utilisons Open Collective pour la partie financement du mouvement, par exemple pour financer notre voyage à la COP26." Il faudrait en réalité voir All For Climate comme une coupole qui rassemble toutes les organisations liées à la lutte contre le réchauffement climatique en Belgique.

Mais comment sont gérés les fonds de toutes ces organisations? "Pas par moi. Chaque organisation dispose de son portefeuille sur la plateforme Open Collective", explique Xavier Damman. Les fameux fonds de l'ASBL Youth for Climate (7.300 euros) ont donc été directement versés sur son portefeuille virtuel hébergé sur Open Collective. "Les responsables de chaque projet ont accès à leur portefeuille et chacun gère son argent selon ses règles, c’est public. Nous n’imposons à personne d’utiliser la plateforme." Un petit tour rapide sur Open Collective permet de constater qu'All For Climate a reçu 56.859,94 euros depuis novembre 2019. La page consacrée à Youth For Climate affiche 23.605 euros de dons reçus depuis son lancement et on peut y constater que les dernières transactions sont liées à des trajets jusqu’à Glasgow pour la COP26 qui vient de s’achever.

Xavier Damman affirme ne pas être rémunéré pour son rôle d'administrateur au sein de l'ASBL. Renseignements pris, une seule personne est officiellement rémunérée par l’ASBL pour assurer sa gestion, il s’agit de Leen Schelfhout, sa compagne, qui nous a indiqué toucher 600 euros brut par mois pour cette tâche.

Un simple feu de paille?

Sauf que l’un des fondateurs d’Open Collective, c’est Xavier Damman. De quoi jeter le doute sur sa volonté chevaleresque de faire passer tous les dons des associations liées au climat en Belgique par une plateforme qui prend une commission à chaque don? Une accusation qu’il réfute. "J’ai effectivement fondé Open Collective, mais j’ai quitté l’organisation en janvier 2020. Mon dernier salaire lié à la plateforme date aussi de cette époque." Plus de lien direct donc, mais des parts de fondateur qu’il possède toujours. "C’est juste, j’ai toujours mes parts. C’est le travail de ma vie de créer ce type d’initiative, je ne vais pas m’en excuser." La plateforme ponctionne 3% de commission sur les dons, mais laisse le choix au donateur d’accepter ou non cette commission.

Pour Xavier Damman, cette polémique met en lumière deux visions qui s’affrontent. "On est dans un monde décentralisé qui est difficile à comprendre pour beaucoup. Nous avons choisi de gérer une ASBL de façon moderne, pas comme au XXe siècle." Avant de conclure: "Apparemment on essaye de nous faire peur et d'embêter des adolescents qui récoltent un peu de sous pour aller à la COP, mais nous n'avons pas de temps à perdre avec cela, il y a une urgence climatique."