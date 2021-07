Coup de pouce pour la recherche sur l’impact des intempéries

Favoriser l’étude des pigments des peintres modernistes abstraits belges du 20e siècle, annoter et indexer de manière unifiée les tablettes cunéiformes, étudier les premiers dessins et peintures réalisés par les Congolais en République démocratique du Congo juste avant et pendant l'ère coloniale, plonger dans les trajectoires pénales des délinquants du 19e siècle en Belgique ou encore, et c’est particulièrement d’actualité ces jours-ci, déterminer l’impact des intempéries sur le patrimoine bâti dans le pays.

Financement structurel

"Il est important de mieux positionner nos Établissements scientifiques fédéraux dans les infrastructures de recherche européennes et internationales, et de participer ainsi à une plus grande mutualisation et donc à un meilleur rendement des investissements réalisés", estime le secrétaire d’État en charge de la Politique scientifique, Thomas Dermine (PS). "Les appels à projets qui seront lancés permettront à nos institutions scientifiques de développer leurs services, leurs infrastructures et de les valoriser au mieux dans un réseau européen."