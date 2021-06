Crise entre MR et Ecolo au sein de la Vivaldi

Les derniers jours ont tendu les relations entre libéraux et écologistes, sur fond de polémique liée à la laïcité de l'État.

La crise s’envenime entre MR et Ecolo au sein du gouvernement fédéral. Le député Denis Ducarme (MR) a annoncé mercredi en commission de la Chambre qu’il ne s’estime plus lié par la solidarité de majorité à l’égard de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Sarah Schlitz (Ecolo). À ses yeux, en désignant Ishane Haouach, femme portant le foulard islamique, comme commissaire du gouvernement auprès de l’Institut de l’égalité entre les femmes et les hommes, Mme Schlitz a rompu le principe de neutralité de l’État.