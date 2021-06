Dans le dédale des fins de carrière

La pension à 67 ans en 2030

Retraite anticipée

Partir à la pension avant d'atteindre l'âge légal reste toujours possible, mais il convient de remplir certaines conditions d'âge et de carrière. Aujourd'hui, la retraite anticipée est accessible dès 63 ans et une carrière de 42 années, 61 ans et une carrière de 43 ans ou même 60 ans avec une carrière de 44 années.