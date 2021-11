Dans le secteur du métal, le salaire minimum atteint le seuil historique de 15 euros/heure

Un accord symbolique

Cette hausse du salaire minimum ne concerne, en effet, qu'un nombre très restreint de travailleurs, à peine 1 à 2%. "L'ensemble du personnel du secteur dispose d'un salaire qui va bien au-delà, explique-t-il. Il n'aidera pas davantage à lutter contre les pénuries de main-d’œuvre, car ces pénuries concernent surtout les jobs de techniciens qualifiés. Mais c'était un point crucial pour les syndicats, et nous l'avons compris. En faisant ce pas, nous allons aussi vers une plus grande harmonisation dans les conditions de travail du secteur. Et les réductions de charges pour les bas salaires dont nous bénéficierons nous ont convaincus d'accepter."

Un AIP qui a tiré le secteur vers le haut

Pour tirer vers le haut (et vers ce niveau historico-symbolique) ce salaire minimum, les syndicats se sont appuyés sur l'accord interprofessionnel intervenu l'été passé au sein du Groupe des dix. En juin dernier, les représentants syndicaux et patronaux avaient, en effet, négocié une légère hausse du salaire minimum, le portant à 10,32 euros/h en 2022, et le faisant évoluer jusqu'à 10,74 euros/h en 2026, contre 9,87 euros/h actuellement. "En rehaussant le salaire minimum de notre secteur, déjà plus élevé que le salaire minimum interprofessionnel, il s'agissait pour nous de maintenir le différentiel", justifie Hilal Sor à la FGTB.

Cette hausse du salaire minimum fait partie des grands combats que mènent depuis des années les syndicats. Elle concerne pourtant un nombre de plus en plus restreint de travailleurs. Aujourd'hui, on ne compte "plus" que 70.000 travailleurs payés à ce seuil salarial le plus bas, soit entre 2 et 3% des salariés, travaillant dans des secteurs comme l'intérim, le petit commerce, certains ouvriers (chauffeurs de taxi, ouvriers agricoles et horticoles, coiffeurs, forestiers...), dans le secteur de l'aide sociale et des soins de santé, ou encore dans le secteur socioculturel ou hôtelier.