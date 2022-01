Déjà en place, le tarif social élargi et le gel des accises

Désormais, près d 'un million de ménages bénéficient du tarif social en électricité, qui est 40% moins cher que la moyenne, et 600.000 ménages bénéficient du tarif social en gaz, qui est 75% moins cher que la moyenne. Une aide appréciable, et que le gouvernement a décidé de prolonger au moins durant le premier trimestre 2022, lors du conclave budgétaire, vu la flambée des factures – une mesure dont le coût est chiffré à un peu plus de 200 millions d'euros.

Une réforme de la facture

Mais surtout, le gouvernement fédéral a entrepris de réformer la facture de gaz et d'électricité. Depuis le 1er janvier, elle est non seulement plus simple, mais, surtout, toutes les cotisations et surcharges fédérales y ont été transformées en accises, des accises qui sont fixées par la loi en valeur absolue et dont le niveau est désormais gelé, en gaz comme en électricité. "Ces prélèvements fédéraux représentaient 1% de la facture de gaz et 4% de la facture d'électricité en 2020, précise le cabinet de la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten. Une part qui est tombée à moins d'1% et de 3%, suite à la hausse des prix de l'énergie." Ce gel a évité aux ménages une augmentation de facture de 30 euros, affirme la ministre.