Des partenariats public-privé pour les rénovations énergétiques de l'État

Le gouvernement fédéral s'est engagé à atteindre la neutralité énergétique et climatique de ses bâtiments à l'horizon 2040. Et dès 2030, l'État doit avoir fait la moitié du chemin, il n'est donc pas question de trainer. D'autant qu'une étude d'impact du Bureau du plan estime que pour que cette ambition soit rencontrée, la majeure partie des investissements à consentir devront l'être d'ici 2030. "Les investissements doivent être significativement accélérés et augmentés au cours de cette décennie", appuie le ministre des Finances dans une note consacrée au dispositif qui encadrera l'opération et son financement.