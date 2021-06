Discrimination à l'embauche: le MR pour des primes aux entreprises exemplaires

Un an jour pour jour après la marche bruxelloise de soutien au mouvement Black Lives Matter, le MR n'entend pas être en reste en matière de lutte contre les discriminations. Lundi, il faisait approuver par son bureau politique un "plan transversal" qui, selon les niveaux de pouvoir concernés, sera décliné en initiatives parlementaires ou ministérielles. "Et il ne s'agit pas d'une réponse à notre position sur les signes convictionnels dans la fonction publique, cadre directement Georges-Louis Bouchez, président du MR. Mais la neutralité doit être un facteur d'égalité des chances". C'est David Leisterh, président du parti au niveau régional bruxellois qui décline le dispositif basé sur le "développement du capital humain" afin de sortir du "déterminisme qui marque l'échec des autorités dans certains quartiers en termes de précarité et de discrimination".

Franchiser Molengeek

Dans le but de faciliter l'information des jeunes, le MR prône la mise en place d'une application GSM pour que "dès la fin de secondaire, l’étudiant, ait accès à une information précise et documentée qui lui permette de mieux choisir sa discipline et sa formation". Plus globalement, les libéraux estiment que les quartiers les plus précarisés devront à l'avenir fonctionner autour de l'école, selon une approche "chirurgicale". "A partir de l'établissement scolaire, on crée des artères, avec des crèches, des centres d'apprentissage des langues, les services décentralisé en matière de recherche d'emploi et de formation qui proposent un accompagnement de réinsertion socioprofessionnelle", décline David Leisterh.