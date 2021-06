Du sable et de la verdure pour la rampe d'accès du Palais de Justice de Bruxelles

Cinq projets ont été retenus pour rendre au public et aux riverains la rampe d'accès au Palais de Justice, sorte de lien entre le haut et le bas de la ville.

La rampe d'accès située à côté du Palais de Justice , qui fait office de lien entre ce majestueux bâtiment imaginé par Joseph Poelaert et le quartier des Marolles, va être rendue au public dans le courant de cet été. La Ville de Bruxelles , qui avait lancé un appel à projets pour aménager cet espace vient de sélectionner cinq lauréats .

Depuis des années, cette rampe faisait office de parking sauvage pour les avocats et les visiteurs du Palais de Justice. Mais depuis le 1er mars, le parking est interdit sur la rampe qui relève de la propriété de l'État fédéral et qui est gérée par la Régie des Bâtiments.

Dans la foulée de l'annonce de l'interdiction de parking (une décision qui n'avait pas ravi les commerçants du quartier des Marolles), la Ville de Bruxelles avait lancé un appel à projets temporaires afin de rendre l'espace au public durant l'été. Un projet plus définitif devrait voir le jour par la suite. Désormais, les projets sélectionnés doivent encore être soumis à la Ville de Bruxelles afin de recevoir les autorisations nécessaires des pompiers et de la police.

Sous les pavés, la plage

Parmi les cinq projets retenus, on retrouve le "collectif Dallas" qui va mettre en place un projet de verdurisation avec un groupe d'enfants, en collaboration avec le Centre d'Accompagnement et de Réinsertion sociale. Ils feront également une analyse du sol afin de permettre une verdurisation ponctuelle de la rampe. De son côté, Itinéraires AMO, un service d'action en milieu ouvert, va construire une piste d'escalade et encadrer cette activité tout au long de l'été.