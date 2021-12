Encore un kern tendu sur le nucléaire

Au terme d'une journée dominée par le Codeco, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et ses vice-Premiers, ainsi que la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), se sont réunis une nouvelle fois autour de l’épineux dossier du nucléaire , vers 20 heures.

Une notification mal accueillie

La réunion était toujours en cours au moment de boucler ces lignes, mais elle ne semblait pas près de déboucher sur un accord. La vice-Première ministre Sophie Wilmès (MR) a déposé une notification, qui constituait pour son parti un compromis, nous dit-on. Il s’agissait, en substance, d’apporter son soutien à la modification de la loi pour rendre possible le plan A, à savoir la sortie complète du nucléaire, en échange d’un engagement du gouvernement à explorer toutes les pistes nécessaires au plan B - la prolongation de deux réacteurs. Une notification très mal accueillie par Ecolo, semble-t-il.

Bref, les lignes ne semblent guère bouger. Avant le début de la réunion, certains pariaient pourtant sur un accord en faveur de la fermeture complète du nucléaire, avec comme lot de consolation pour le MR des concessions sur le nucléaire futur – ces fameux petits réacteurs modulaires dont certains affirment qu’ils vont révolutionner l’atome dans un avenir plus ou moins proche. Mais en début de soirée, le MR se battait toujours pour garder possible la prolongation de Doel 4 et Tihange 3, estimant que le plan A, même renforcé, n’offre pas suffisamment de garanties en matière de sécurité d’approvisionnement.