Face au drame des sans-papiers, PS et Ecolo s'isolent au sein la Vivaldi

Malgré la situation sanitaire alarmante des grévistes de la faim, aucune initiative gouvernementale n'est à l'ordre du jour.

Les pressions médiatiques exercées par le PS et, dans une moindre mesure, par Écolo ne suffisaient toujours pas, ce mercredi, à faire bouger les lignes gouvernementales quant aux quelque 430 sans-papiers menant depuis un mois une grève de la faim sur le site de l'ULB et dans l'église du Béguinage à Bruxelles. Pas plus que la pétition de 28.000 signatures remise, mercredi encore, à Sammy Mahdi (CD&V), secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, par une délégation associant CSC, FGTB et plusieurs associations afin de donner suite aux revendications des grévistes, à savoir la régularisation.

Parmi les associations en question, la Coordination des Sans-papiers appelle "les responsables politiques à dépasser leurs différences et à se réunir autour d'une Conférence interministérielle, dans l'urgence, pour les personnes sans-papiers qui, depuis un an et demi de pandémie, vivent dans une fragilité accrue malgré leurs attaches durables en Belgique". Cette demande de conférence interministérielle a été une nouvelle fois exprimée par le PS, mercredi toujours, via son vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne sur les ondes de DH Radio. Sans grand effet jusqu'ici. PS et Écolo ont également demandé au Premier ministre s'il allait prendre une initiative dans ce dossier, une question qui n'était pas tranchée avant les débats d'actualité à la Chambre de ce jeudi. Le cadre de l'accord de gouvernement qui ne prévoit aucune opération de régularisation collective a été rappelé aux deux partenaires qui, pour l'heure, n'insistent pas plus que cela pour en faire une question de gouvernement.

"Ce n'est pas parce que l'on ne respecte pas les règles pendant 5, 10 ou 20 ans qu'automatiquement on reçoit un droit de séjour." Sammy Mahdi Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration

Alors que la situation sanitaire des grévistes se fait critique, Sammy Mahdi est donc toujours en mesure de camper sur ses positions. "Les grévistes de la faim n'ont pas un droit au séjour, a-t-il répété dimanche. La plupart d'entre eux ont reçu un ordre de quitter le territoire il y a des années. Ils ne l'ont pas fait, sont restés ici à travailler au noir pendant des années et réclament maintenant des papiers. Ce n'est pas parce que l'on ne respecte pas les règles pendant 5, 10 ou 20 ans qu'automatiquement on reçoit un droit de séjour. Sinon, on peut supprimer toutes les procédures". Cette ligne est soutenue jusqu'ici par tous les partis de la coalition - hors bien sûr PS et Écolo qui réclament "une solution"- et Alexander De Croo.

Ne pas sortir de l'accord Vivaldi

"On ne comprend pas très bien ce que veut le PS", dit une source gouvernementale. Selon nos échos, Sammy Mahdi tente depuis des mois d'organiser une conférence interministérielle sur l'intégration (en matière d'emploi, de formation et de logement notamment) des étrangers qui ont reçu un droit de séjour et la Wallonie et la Région bruxelloise, toutes deux gérées par le PS, sont les seules entités fédérées à n'avoir toujours pas désigné de représentants pour cette "Cim". "Avec cette communication, le PS ne fait que donner de faux espoirs et encourage la poursuite de la grève alors que la première des solutions, c'est bien qu'elle cesse", entend-on aussi.

Outre le contexte politique flamand - l'opposition puissante de la N-VA et du Vlaams Belang, tous deux en pointe sur les questions de migration - il n'est pas question pour les partis de la Vivaldi de mettre un coup de canif à l'accord du gouvernement au risque de créer un "engrenage" qui nuirait à la stabilité de la coalition. PS et Écolo sont aussi pressés sur leur gauche par le problème qu'isolés au sein du gouvernement De Croo. 100 à 150.000 personnes vivraient en Belgique sans droit de séjour.