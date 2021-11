Fédéral et Régions promettent de relancer les aides pour l'horeca et l'événementiel

L'annonce d'un nouveau lockdown dans le monde de la nuit et l'événementiel ainsi que les horaires de fermeture avancés dans l'horeca vont porter un coup dur à ces secteurs déjà fragiles. De nouvelles aides sont envisagées.

Si le dernier comité de concertation consacré à la pandémie de covid n’a pas remis complètement sous cloche l’économie en général, certains secteurs comme l'événementiel, l'horeca, le secteur de la nuit, ont reçu un nouveau coup de bambou vendredi (lire aussi par ailleurs).

Un panel d’aides fédérales et régionales existe déjà. Les appels pleuvent pour leur prolongation ou leur relance. Du côté des gouvernements concernés, Fédéral comme Régions, on a déjà remis le travail sur le métier.

Commençons par le Fédéral. Depuis le début de la crise, deux grandes mesures ont déjà été mises en œuvre et prolongées au rythme des vagues successives : le chômage corona et le droit passerelle. La FEB a lancé un appel vibrant pour que le régime flexible du chômage temporaire soit prolongé jusqu’au 31 mars prochain.

Un prolongement du droit passerelle

Les entreprises espèrent aussi une réactivation du double droit passerelle en cas d’arrêt d’activité, mais aussi un prolongement au-delà du 31 décembre du droit passerelle simple. Ce droit, qui permet de comparer mois par mois son chiffre d’affaires avec celui engrangé avant la crise, en 2019, donne la possibilité d’avoir une aide en cas de baisse de plus de 65% des revenus.

"Tout cela a commencé à être discuté au sein du gouvernement et il y a un accord de principe sur le fait que les secteurs fermés puissent bénéficier du paquet déjà décidé l'an dernier", nous dit le ministre en charge des Classes moyennes David Clarinval (MR), qui n'exclut pas que soit remis à l'ordre du jour le niveau de 40% de baisse du CA (plutôt que 65%) afin de mieux soutenir les entreprises.

"Ill y a un accord de principe sur le fait que les secteurs fermés puissent bénéficier du paquet déjà décidé l'an dernier." David Clarinval Ministre fédéral en charge des Classes moyennes

Un autre aspect des aides plus indirectes porte sur les faillites. Actuellement, un moratoire aide un grand nombre de PME à survivre en attendant que la tempête ne passe. "L'ONSS et le fisc n'envoient quasi plus d'ordres de recouvrement, dit-on à l'UCM. Mais on sent que du côté de l'ONSS, ça devient difficile. Or, ces procédures de recouvrement sont responsables de 75% des faillites." L'UCM craint que si le moratoire ne tombe, le bain de sang ne se profile. "Ici aussi, nous promet Clarinval, le sujet est sur la table et devrait être tranché rapidement."

La part des Régions

"Mais il faut aussi que les Régions fassent leur part du travail", précise le ministre fédéral. Ici aussi, les fédérations réclament que soient relancés les ballons de soutien. Qu'existe-t-il encore? En Wallonie, seules les discothèques bénéficiaient depuis la semaine dernière d'une nouvelle aide pour soutenir leur réouverture encadrée. "Cette aide (entre 8.000 et 24.000 euros), dit-on au cabinet du ministre de l'Économie Willy Borsus (MR), sera doublée d'une deuxième prime d'un montant identique pour supporter les coûts de la fermeture de trois semaines." Pour l'événementiel et l'horeca, le ministre va se concerter avec le secteur pour évaluer l'impact et agir en conséquence.

À Bruxelles, il s'agira aussi de relancer les primes one-shot accordées aux secteurs en difficulté. "On travaille en ce sens et un accord de principe devrait tomber dans les jours qui viennent", nous dit le porte-parole de la ministre en charge de l'Économie Barbara Trachte (Ecolo). Actuellement, il existe déjà un fonds de garantie qui couvre les annulations d'événements qui entrent en vigueur le 1er janvier, et la Région bruxelloise prévoit d'intervenir via une prime pour la ventilation des salles qui resteront ouvertes (sport, cinémas, horeca). Un montant de 10 millions d'euros a été débloqué en ce sens. Des dispositifs de prêts financiers existent toujours et vont aussi être renforcés par deux nouveaux fonds avec l'appui de Finances&Invest.brussels.