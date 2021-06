FGTB et CSC approuvent l'accord social

La FGTB et la CSC ont approuvé, ce mardi, le projet d'accord social dégagé au Groupe des Dix en début de mois, a-t-on appris à bonnes sources.

Ce compromis, qui prévoit notamment un relèvement du salaire minimum et la possibilité pour les employeurs de faire prester des heures supplémentaires avantageuses fiscalement, pourra donc être mis en œuvre intégralement par le gouvernement.

Sur le fil du rasoir

À la FGTB, cette approbation s'apparente toutefois à une victoire à la Pyrrhus, tant l'écart entre partisans et opposants à l'accord est infime. À bonnes sources, on apprend que le camp du "oui" l'aurait emporté avec seulement 49,06% des voix, contre 49,01% en faveur du "non".