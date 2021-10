Gilles Vanden Burre (Ecolo): "D'ici 2025, plus un euro ne doit être investi dans les fossiles"

Pourquoi, dès lors, ne pas avoir profité de la présence des verts au gouvernement et de la révision du contrat de gestion de la SFPI pour inscrire ces ambitions de manière claire et contraignante dans les missions de cette institution , qui est le bras armé de l'État belge en matière d'investissement? "Il s'agit ici d'un ajustement d'un contrat de gestion rédigé par le ministre des Finances, Johan van Overtveldt (N-VA), et qui court de 2018 à 2023. C'est Ecolo-Groen qui a obtenu que l'on intègre ce point sur la finance soutenable. Ce n'est clairement pas le contrat idéal, mais il sera complètement revu en 2023 , normalement par le gouvernement actuel. Et il faudra alors être beaucoup plus ambitieux", répond Gilles Vanden Burre.

Le député espère que dans l'intervalle, la proposition de résolution qu'il a déposée avec Dieter Van Besien permettra de faire bouger les lignes. "Nous voulons faire entendre au Parlement des acteurs qui ne sont pas les acteurs classiques, pour porter une vision qui aille au-delà de la décarbonation de l'État et du 'phasing out' des 11 à 12 milliards d'euros de subsides aux énergies fossiles qui a été décidé par le gouvernement. On sait qu'il y a des réticences, mais nous voulons vraiment aller plus loin. Il faut aussi encourager le monde de la finance et le monde économique, qui ont bougé de manière colossale sur cette question ces derniers mois, en mettant en place les leviers adéquats. Même les fonds de pension les plus vautours disent maintenant qu'ils ne veulent plus investir dans les combustibles fossiles. Il y a actuellement un momentum que nous voulons saisir. Il y a une vraie prise de conscience, qui n'existait pas il y a six mois. Mais le politique bouge encore trop lentement. Il faut clairement accélérer."