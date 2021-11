Horeca, magasins, enseignement, bulles sociales,...: voici les mesures sur la table du kern

Les cafés et restaurants devront fermer à minuit et les tables seront à nouveau limitées à quatre personnes. C'est ce que propose le commissaire corona, Pedro Facon, aux ministres fédéraux et régionaux.

Les principaux ministres fédéraux et régionaux discuteront ce vendredi matin, lors d'un comité de concertation convoqué en urgence, de règles plus strictes en matière de lutte anti-Covid. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a en effet déclaré au Parlement que les chiffres de contaminations et d'hospitalisations s'étaient fortement dégradés au cours des derniers jours et que la pression sur les hôpitaux était trop forte pour attendre plus longtemps.

Facon propose de verrouiller une grande partie de la vie nocturne.

Préalablement à ce nouveau codeco, un kern va se tenir à 20h ce jeudi. Les principaux ministres fédéraux vont y discuter d'un mémorandum contenant des propositions du commissaire corona, Pedro Facon, visant à renforcer à nouveau les règles sanitaires. L'intention est que celles-ci entrent en vigueur après le comité de concertation.

Selon nos informations, Facon propose de verrouiller une grande partie de la vie nocturne. Il veut ainsi interdire l'ensemble des événements se tenant en intérieur lors desquels les gens ne sont pas assis, où il est difficile de maintenir les distances sociales et de garder les masques. Pensez, par exemple, aux concerts où les participants ne sont pas assis, aux fêtes, aux soirées dansantes et aux discothèques, mais aussi aux cafés où les gens se lèvent. Pedro Facon fait toutefois une exception pour les mariages et les funérailles.

Lire aussi Un Codeco d'urgence aura lieu ce vendredi matin

Sports et activités

Les sports d'intérieur seraient par contre toujours autorisés, mais sans public et avec une forte recommandation de faire un maximum de sports de plein air.

Les activités de plein air resteraient donc elles aussi autorisées, mais en veillant à ce que les rassemblements soient évités et que les mesures préventives - telles que le pass sanitaire et les masques buccaux - soient utilisées autant que possible. À minuit, les événements en plein air devraient en outre être arrêtés.

Horeca

Dans les cafés et les restaurants, un maximum de quatre personnes par table serait à nouveau autorisé. Exception évidemment faite pour les familles. Les restaurants et les pubs devraient par ailleurs fermer à minuit.

Shopping

Faire du shopping seul devrait à nouveau devenir la règle, et ce, afin d'éviter les risques d'attroupement à l'intérieur et à l'extérieur des magasins.

Enseignement

La fermeture des écoles n'est pas proposée par le commissaire corona. Il plaide pour la poursuite au maximum de l'enseignement en présentiel. Pedro Facon propose toutefois de réduire au maximum le mélange des classes dans les espaces communs intérieurs (salles d'étude, réfectoires, accueils avant et après l'école), de supprimer les activités périscolaires et de fermer les salles des professeurs (sauf si la qualité de l'air peut être suffisamment garantie). Les ministres de l'éducation sont par ailleurs invités à formuler des propositions sur la base de consultations avec les syndicats.

Bulles privées