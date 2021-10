Il faut réfléchir à un centre de commandement fédéral "Climat" (Khattabi)

Au parlement, une partie de l'opposition a appelé le Premier ministre, Alexander De Croo, à prendre la main. "Si on avait pu le faire, on l'aurait fait depuis longtemps", a souligné samedi Mme Khattabi, peu avant d'embarquer à la gare du Midi dans le " train for climate " qui la mènera en Écosse. Mais, actuellement, la structure belge ne le permet pas.

Plan ambitieux

En attendant, la ministre fédérale estime que son gouvernement a fait sa part et que les gouvernements bruxellois et wallon ne sont pas en reste.

Le 8 octobre, l'exécutif De Croo a pris acte d'une trentaine de feuilles de route contenant les mesures en vue de réaliser ses objectifs et s'est engagé à mettre en œuvre les mesures existantes dans l'actuel Plan National Energie Climat (PNEC ), à renforcer certaines mesures existantes et à en développer de nouvelles dans la perspective du niveau d'ambition rehaussé à -55% de réduction d'émissions. Les mesures en place permettraient de réaliser des réductions d'émissions à hauteur de 208 millions tonnes de CO2 au cours de la période 2021-2030. Des mesures complémentaires seront prises afin d'opérer des réductions supplémentaires à hauteur de minimum 25 millions de tonnes de CO2 au cours de la période 2022-2030.

Au delà des chiffres, des questions scientifiques et des querelles partisanes, il y a un enjeu politique et démocratique, a fait remarquer la ministre Ecolo. "L'inaction climatique tue. Je me rends à la COP avec les noms, les visages de ceux qui ont perdu un proche après les inondations en Wallonie. On ne parle pas d'empêcher les gens de vivre mais de faire en sorte que les gens vivent mieux. Mon propos est politique, c'est un projet de société et d'avenir que porte mon gouvernement", a-t-elle dit.