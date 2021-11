Il n'y aura pas de seconde lecture sur la loi pandémie

Non-respect d'un accord?

Selon lui, opposition et majorité avaient convenu de ne pas retarder le texte et de permettre son vote en séance plénière ce mercredi 10 novembre. La séance a été suspendue à deux reprises sans que le problème puisse être résolu.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, et les ministres de l'Intérieur et de la Santé, Annelies Verlinden et Frank Vandenbroucke, ont expliqué les raisons pour lesquelles le gouvernement activait la loi pandémie. "Des semaines difficiles s'annoncent. Le niveau de contamination est trop élevé et mène à des problèmes dans les soins de santé", a expliqué le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.