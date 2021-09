Inutile de se précipiter pour une séance de psy à 11 euros

Le système de la santé mentale est en train de connaître une petite révolution. Ce 1er septembre marquait le démarrage de la réforme qui doit rendre les soins psychologiques beaucoup plus accessibles . En effet, un accord signé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami), le SPF Santé publique et le secteur de la Santé mentale doit permettre à chacun de bénéficier de consultations psychologiques au prix de 11 euros par séance .

Une consultation psychologique individuelle reviendra, auprès des psychologues adhérant au système, à 11 euros (ou à 4 euros pour les bénéficiaires de l'intervention majorée) . Une séance de groupe coûtera 2,50 euros. Le nombre de séances sera limité selon le profil et le type de soins (de courte ou longue durée).

La réforme doit aussi bénéficier aux prestataires de soins: le remboursement pour les psychologues cliniciens et orthopédagogues passera à 75 euros par séance individuelle, contre 45 euros auparavant, et de 326 à 400 euros pour les thérapies de groupe.

Difficile à organiser

Néanmoins, inutile de se précipiter pour prendre rendez-vous dès aujourd'hui chez un psy . La réforme est bien actée, mais le système ne fonctionne pas encore . En effet, pour proposer des séances à 11 euros, les psychologues cliniciens et orthopédagogues doivent être conventionnés (la liste se trouve sur psy107.be ) auprès d'un réseau de santé mentale qui a signé la convention . Et c'est à ce niveau qu'il y a du retard . Sur les 32 réseaux de santé mentale que compte le pays, seuls quatre ont déjà signé.

Pas pour tous les psys cliniciens

Qu'est-ce qui cale? Quentin Vassart, président de l'Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones (UPPCF), explique que peu de praticiens sont actuellement conventionnés auprès d'un réseau . Or, le budget dégagé ne permettra pas à tous les psychologues d'entrer dans le système, même s'ils ont les bons diplômes et les agréments pour exercer. La rémunération des praticiens salariés par une structure doit encore être réglée, "avec le risque de l'émergence de faux indépendants", glisse Quentin Vassart.

Même si ce projet sera difficile à lancer, Quentin Vassart loue son caractère "historique". "On a tenu compte de ce qui n'avait pas fonctionné dans le projet précédent Maggie De Block, en revalorisant les psychologues et en facilitant l'accès pratique aux soins par le patient. Et la psychologie fait une vraie entrée à l'Inami."