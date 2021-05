"Je n'ai pas été mise au courant" pour Jürgen Conings, assure Dedonder

L'information selon laquelle Jürgen Conings a été placé au niveau 3 sur 4 sur la liste de l'Organe de coordination et d'analyse de la menace (Ocam) en février dernier n'a été transmise ni au top des renseignements militaires (SGRS) ni à la ministre de la Défense. C'est Ludivine Dedonder (PS) qui le confirmait ce mercredi en commission de la Chambre.

Cette absence de communication offre une des réponses les plus attendues par les députés de la commission. En tête desquels Theo Francken, piqué au vif par les accusations de la socialiste exprimées à la Chambre la semaine dernière et selon lesquelles son parti, la N-VA, serait au moins en partie responsable du climat de haine qui favoriserait les idées d'extrême droite dans la société et partant, à la Défense.