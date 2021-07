Jean-Pascal Labille (Solidaris): "Il faut que les soins de première ligne soient totalement remboursés"

Pour Jean-Pascal Labille, le patron de Solidaris, la notion de réseau hospitalier va prendre de l'ampleur, et le maintien à domicile aura une place de plus en plus importante.

Quel système de soins de santé voulons-nous à l’avenir? La réponse de Jean-Pascal Labille, le patron de la mutualité socialiste Soldaris.

Un an et demi après le début de la crise sanitaire, L’Echo a voulu jeter un regard prospectif avec Jean-Pascal Labille, le patron de Solidaris, la plus grosse mutualité en Wallonie avec plus d’1,3 million d’affiliés, et la deuxième du pays derrière la Mutualité chrétienne.

On commence par les principales leçons que Jean-Pascal Labille a tirées de cette crise. En marge de l’interview, il expliquera avec émotion que la rupture du rite funéraire, dont il a perçu l’importance lors du décès de sa fille en 2017, a été une vraie violence pour la société. Mais pour l’heure, il évoque plutôt les réflexions en cours au sein de Solidaris ou autour de l’Inami. "Le premier enseignement, c’est que l’on doit rester très humbles. Cette crise a montré notre vulnérabilité, et le fait que nous ne maîtrisons pas tout. Solidaris va d’ailleurs lancer une réflexion avec Marius Gilbert et Emmanuel André pour en tirer les leçons en profondeur."

Il poursuit. "Le deuxième élément, c’est la mise en lumière de personnes dont on parlait très peu, et qui sont absolument indispensables, comme le personnel soignant ou les aides à domicile… Et la troisième leçon, c’est que notre système de soins de santé n’était pas prêt pour absorber une telle crise, même si le personnel s’est fortement mobilisé. Il faut donc construire un système beaucoup plus résilient, et qui travaille davantage sur la prévention. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (NDLR: Vooruit) a initié tout un travail au sein de l’Inami (Institut national d’assurance maladie invalidité)… C’est ce que nous allons faire dans les mois et les années qui viennent. Il y a au moins trois secteurs qui doivent échapper au marché: la santé, l’enseignement et la culture. Or dans le système de santé, les médicaments, la biologie clinique et les maisons de repos sont aujourd’hui beaucoup trop marchandisés."

Concernant l'Inami, ne devait-on pas en avoir les premières conclusions pour fin juin?

Cela prend un peu plus de temps, mais ce n’est pas grave. Nous travaillons à améliorer l’accessibilité aux soins de santé. On doit aussi être plus efficients, et donc on travaille par exemple sur la notion de soins appropriés.

Donc on compare ce que font différents hôpitaux pour une même pathologie?

Oui. Il faut mettre en place un système qui nous donne la certitude d’avoir fait le bon soin au bon moment. Et évidemment, il y a les impacts budgétaires qui doivent être pris en compte.

L’accessibilité est un de vos chevaux de bataille. Que voulez-vous? Que tous les soins de base soient gratuits?

Que les soins de première ligne soient totalement remboursés, chez le médecin généraliste mais aussi chez le dentiste. Nous voulons aussi la suppression des suppléments d’honoraires, tant à l’hôpital qu’en ambulatoire. Il y a aussi la santé mentale et les médicaments. En Belgique, globalement, 23% des montants restent à charge du patient, contre 16% en Allemagne ou 18% aux Pays-Bas. Il y a donc encore du chemin à faire. Ce n’est certainement pas le moment de dire qu’on va refaire des économies en soins de santé! Les 2,5% de croissance du budget qui ont été obtenus ne laissent quasiment pas de marge: l’évolution automatique des dépenses va manger la quasi-totalité du budget: il restera 200 millions d’euros sur près de 30 milliards. On entend la petite musique, surtout à droite, qui commence à chanter, mais elle chante faux. Il faudrait, au contraire, investir davantage.

Vous trouvez les médicaments trop marchandisés. Que voulez-vous? Que l’État développe lui-même des vaccins contre le covid?

Je ne dis pas qu’il faut nationaliser les entreprises pharmaceutiques. Par contre, il faut les réguler. Un prix européen du médicament serait une solution. Et puis il faut cesser avec ces boîtes noires que sont les médicaments dits innovants, sur l’efficacité desquels on peut s’interroger, montre une étude du KCE. Il faut arrêter ces petits deals avec des copains. Savez-vous que Maggie De Block a fait 1 milliard d’euros de cadeaux à l’industrie pharmaceutique sous la législature précédente? Ce secteur a dépensé 1 milliard de plus que son budget, ce qui en a obligé d’autres à faire des efforts.

Vous demandez un réinvestissement dans les soins de santé, mais vous criez beaucoup moins fort que sous la précédente législature…

Pour deux raisons. La première, c’est que le budget octroyé prévoit quand même une croissance de 2,5%. Et la deuxième raison, c’est qu’aujourd’hui, on est concertés. Sous la législature précédente, il y a eu 2 milliards d’économies et on était complètement bypassés dans la concertation. Si la politique de ce gouvernement devait être identique à celle du précédent, je referais exactement la même chose, que les socialistes soient au pouvoir au pas.

Vous êtes quand même en situation délicate, puisqu'une enquête de Solidaris montre que c'est le PTB, et non le PS, qui est vu comme le champion de la sécurité sociale…

Mais lorsqu’on demande aux gens de qui, in fine, ils attendent le plus en matière de défense de la sécurité sociale et des soins de santé, les socialistes sont très largement en tête. Et ce qui m’importe, c’est la politique qu’on va vraiment mener. Nous soutenons pleinement la démarche mise en place par Frank Vandenbroucke. Mais nous avons des points d’attention. La concertation médico-mutualiste est pour nous une ligne rouge: elle doit rester au cœur du système du santé.

Certains veulent-ils y toucher?

Certains imaginent qu’on pourrait y ajouter d'autres acteurs, ce qui diluerait la concertation. Autre point d’attention: l’accessibilité aux soins et la sécurité tarifaire. En Brabant wallon, quasiment un dentiste sur deux n’est plus conventionné, et n’a donc plus à respecter les tarifs. Il est donc nécessaire d’inclure, dans les budgets pluriannuels, des montants importants pour rendre le conventionnement plus attractif et à terme, supprimer les suppléments d’honoraires. Le projet de Frank Vandenbroucke comprend un chantier sur le refinancement des hôpitaux, avec la redéfinition de la nomenclature des actes - certains sont sans doute trop peu payés et d’autres trop - et la régulation des suppléments d’honoraires. C’est un très grand chantier, qui devrait prendre au moins deux législatures.

Maggie De Block avait estimé qu’il manquait 5.000 infirmières. Cela ne s’est pas arrangé, depuis…

Non. On n’arrive plus à en former ou à en recruter. Il faut rendre cette profession attractive, non seulement sur le plan salarial, mais aussi en jouant sur la charge de travail.

La Belgique dépense autant que les autres pays pour ses soins de santé, mais impose plus de patients par infirmier. À quel autre poste ont été affectés ces moyens?

Sans doute aux médicaments. C’est ce que nous voulons savoir en menant cet exercice sur l'efficience.

Il y a foule, par contre, de candidats médecins…

Il y a une fois et demi plus d’inscrits en première session que les années précédentes: c’est du jamais vu. Il faut une vraie réflexion côté francophone sur cette problématique. Concours, examen en fin de première année, il n’y a pas de système parfait, mais il faut éviter de se retrouver avec un nombre global de médecins beaucoup trop important. Et il faut aussi planifier, avec des sous-quotas par discipline, pour répondre par exemple à la pénurie de médecins généralistes ou d’ophtalmologues. Et il faut aussi repenser l’organisation de la première ligne.

"Il y aura toujours des maisons de repos, mais sans doute un peu moins nombreuses, après ce qui s'est passé."

L’hôpital et la maison de repos, dans le futur, à quoi ressembleront-ils?

La notion de réseau hospitalier aura certainement pris de l’ampleur. Sur la dorsale wallonne, entre Eupen et le fond du Borinage, il y a plus de 25 hôpitaux généraux. On doit raison garder! L’avenir va passer par les réseaux. Et le domicile va prendre une place de plus en plus importante. On parle d’hospitalisation ou de chimiothérapie à domicile, 90 ou 95% des gens préféreraient ne pas aller en maison de repos. Il faut avoir une réflexion profonde sur les lieux de vieillissement, avec des partenariats entre structures. Et dans cette évolution, la centralité du médecin généraliste et des maisons médicales, qui sont en train de se développer, est très importante. Il y aura toujours des maisons de repos, mais sans doute un peu moins nombreuses, après ce qui s’est passé.