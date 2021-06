L'autotest débarque en entreprise pour un retour sécurisé au travail

Les autotests devraient constituer un instrument supplémentaire pour faciliter un retour au travail en sécurité dans les prochains mois. C'est du moins l'ambition du gouvernement.

Depuis lundi, le télétravail n'est plus obligatoire, mais fortement recommandé. Dans ce contexte et afin d'améliorer nos lignes de défense face à l'épidémie, laquelle bien que moribonde n'a pas encore rendu son dernier souffle, le ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) s'est livré à une petite opération de com' ce mardi.

Lors d'une visite chez le consultant informatique Inetum-Realdolmen à Huizingen, le vice-Premier a en effet officiellement lancé la stratégie d'autodiagnostic sur le lieu de travail. Son objectif? Convaincre un maximum de patrons, mais aussi de travailleurs, de l'intérêt des autotests en entreprise. Une mission pas aussi simple qu'il n'y paraît...

Faire mieux qu'avec les tests rapides

Rappelez-vous, en mars dernier, les autorités avaient mis à disposition des employeurs un million de tests rapides gratuits. En juin, seuls 400.000 d'entre eux avaient finalement été utilisés, dans 700 entreprises. Un résultat plutôt décevant - c'est un euphémisme - attribuable à plusieurs facteurs.

Premier problème relevé, ces tests nécessitaient la présence systématique d'un professionnel de la santé, ce qui engendrait des coûts assez importants pour les employeurs. Par ailleurs, vu le très faible taux de cas positifs qu'ils ont permis de détecter (1,96%), beaucoup de patrons ont rapidement jeté l'éponge. Autre écueil: l'adhésion du personnel, qui devait être volontaire, avait vite diminué.

En sera-t-il de même avec les autotests? Le ministre espère évidemment que non et plusieurs éléments pourraient lui donner raison. D'abord, ces nouveaux tests, similaires à ceux vendus en pharmacie, ne nécessitent pas la présence de la médecine du travail et coûteront donc moins cher aux employeurs, ce qui "fera une grande différence", note Pierre-Yves Dermagne.

Ensuite, les "autotests sont nettement moins intrusifs et devraient donc être mieux acceptés par le personnel", explique le professeur Lode Godderis (KULeuven). En bref: plus besoin de s'enfoncer un écouvillon profondément dans le nez, un simple petit frottis au début de la narine suffira désormais. Et pour beaucoup, cela devrait clairement faire la différence.

Des tests déductibles fiscalement

7 à 9 Euros Le prix des autotests oscille entre 7 et 9 euros l'unité.

Encore une petite précision, le Fédéral n'a cette fois pas prévu de mettre un stock de tests à disposition des entreprises. Autrement dit, les employeurs qui le souhaitent devront eux-mêmes se procurer ces autotests, dont "le prix à l'unité oscille entre 7 et 9 euros", nous explique-t-on. Mais, et ce n'est pas un détail, ces éventuels achats seront déductibles fiscalement. De quoi faire passer la pilule.

Et la fiabilité dans tout ça? Certes, elle est un peu inférieure à celles des tests rapides antigéniques, qui sont fiables à 70%, mais cela reste acceptable, assure le professeur Godderis. D'après lui, le risque le plus important est en réalité d'obtenir des "faux positifs" en raison d'une mauvaise utilisation des tests. Pour éviter cela, des "testcoachs" ont toutefois été formés et désignés dans les entreprises.