L'économie de plateforme dans le viseur de Dermagne

Uber et Deliveroo, voilà deux exemples de plateformes numériques devenues incontournables pour beaucoup, mais dont les travailleurs évoluent encore trop souvent dans des conditions précaires.

Dans l'optique d'évaluer la loi sur la nature des relations au travail, et "au besoin de l’adapter", le ministre de l'Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), va bientôt lancer un large processus de consultation. Celui-ci impliquera les secteurs et les partenaires sociaux, mais aussi les livreurs, les coursiers ou encore les utilisateurs de ces plateformes.