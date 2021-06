L'enrôlement des déclarations fiscales nettement plus rapide

L’administration fiscale n’a pas chômé en 2020. Sur l’ensemble de l’année, près de 5,7 millions de déclarations à l’impôt des personnes physiques ont été enrôlées. C’est 12% de plus qu’en 2019 , montrent les chiffres du rapport annuel du SPF Finances. "Cela reflète notre volonté de traiter plus rapidement les déclarations fiscales, indique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. Ainsi, à la fin décembre, nous avions déjà traité un nombre important des déclarations d’impôt 2020."

Aussi à l'impôt des sociétés

L’accélération des enrôlements ne concerne pas que les personnes physiques. On observe un phénomène identique pour les déclarations à l’impôt des sociétés. Là, ce sont plus de 303.000 dossiers qui ont été traités en 2020, 14% de plus qu’en 2019. Et à l’impôt des sociétés, les contribuables doivent davantage d’argent au fisc que l’inverse. Mais l’accélération des enrôlements ne s’est pas traduite par une augmentation des montants nets perçus: si le fisc a moins remboursé aux entreprises (moins de 1,2 milliard, un montant en recul de près de 17%), le total des soldes d’impôts payés par les contribuables est lui aussi en nette baisse (moins de 2,6 milliards, soit 10% de moins qu’en 2019). Résultat: le montant net des soldes d’impôts perçu par le SPF Finances à l’impôt des sociétés s’est tassé à 1,388 milliards, contre 1,452 milliards en 2019.