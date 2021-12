Mathieu Michel: "Notre rendement garanti à nous, c’est le loyer qu’on ne débourse pas"

Le Plan d’investissement pour le patrimoine immobilier de l’État concocté par le secrétaire d’État Mathieu Michel reprend tous les grands projets immobiliers de la Régie des bâtiments et acte une nouvelle stratégie d'acquisitions plutôt que de locations.

Mathieu Michel, le secrétaire d’État responsable pour la Régie des bâtiments a fait acter, vendredi en Conseil des Ministres, son Plan d’investissement (PPI) pour le patrimoine immobilier de l’État. Une enveloppe de 5 milliards d’euros est nécessaire pour le financer.

"C’est la première fois qu’un tel planning à long terme est mis sur la table, en toute transparence, pour la Régie des bâtiments." Mathieu Michel Secrétaire d’État responsable pour la Régie des bâtiments

Le PPI reprend in extenso tous les grands projets immobiliers en cours et planifiés de la Régie des bâtiments. Selon le ministre de tutelle, il s’agit à ce stade d’une vue d’ensemble qui liste enfin les projets de construction, de rénovation et les achats planifiés, dont le budget initial est estimé à 3 milliards d’euros ou davantage.

"C’est la première fois qu’un tel planning à long terme est mis sur la table, en toute transparence, pour la Régie des bâtiments. Et c’est un véritable outil politique", insiste Mathieu Michel, convaincu d’avoir enfin accouché d’un travail de longue haleine essentiel.

Au total, il s’agit d’un plan d’investissements progressifs à l’horizon 2041, même si la Régie des bâtiments est priée de revoir sa copie une fois par an en concertation avec les ministres fonctionnels de ses principaux occupants et transmettra cet état des lieux actualisé au Conseil des ministres, pour validation.

Lire aussi Il faut 5 milliards pour remettre en état le patrimoine immobilier fédéral

Des objectifs climat ambitieux

Pour Mathieu Michel, il s’agissait de jouer – enfin – la carte de la transparence au sein du paquebot immobilier de l’État et de donner au poste de pilotage - la Régie des bâtiments et son capitaine de vaisseau Laurent Vrijdaghs (MR) - "un tracé lucide et rigoureux pour tenir le cap et réaliser ses objectifs: remettre l'ensemble de son patrimoine à niveau".

800 millions d'euros C'est le budget annuel de fonctionnement de la Régie des bâtiments. Plus de la moitié de cette enveloppe part en loyers.

Pour rappel, le Pacte énergétique interfédéral belge et le PNEC (Plan national énergie climat) prévoient que les bâtiments publics concernés - soit 920 complexes pour un total de 6,7 millions de m² - soient neutres en carbone à l’horizon 2040, avec un objectif intermédiaire de 55% dès 2030, soit demain.

Pour réaliser ces ambitions déjà ambitieuses, la Régie n’y va pas par quatre chemins. Elle prévoit rien moins que l’abandon d’un million de mètres carrés des surfaces actuellement occupées, mais aussi un arbitrage sur le patrimoine immobilier restant et le remplacement progressif (construction/rénovation/acquisition) des bâtiments obsolètes par d’autres répondant au standard de neutralité carbone. Précisions.

Il y a 15 ans, votre confrère au MR, Didier Reynders, alors ministre de tutelle de la Régie des bâtiments, avait pour stratégie de vendre au plus offrant la plupart des murs de l’État. Les plans d’alors avaient pour nom Valorimmo ou Fedimmo. Aujourd’hui, vous semblez prêcher l’opposé et vouloir redevenir propriétaire. Quelle est la logique?

Cela part d’un constat assez évident: le budget annuel actuel de la Régie tourne autour de 800 millions d’euros. Et sur ces 800 millions, 450 millions sont des montants locatifs pour héberger une partie des services de l’État. Plutôt que de rétribuer des tiers à fonds perdus en loyers, on aurait tout intérêt à rembourser des emprunts pour devenir propriétaires des murs que nous occupons.

J’ai donc demandé à ce qu’on identifie les baux qui arrivaient à terme prochainement pour les muter en acquisitions (avec valeur résiduelle) et transformer les loyers en charges d’emprunt. Avec une réalité de marché évidente pour motiver cette démarche disruptive: quand on a l’emplacement, le volume et l’occupant, la valeur résiduelle ne tombe jamais, qu’on rénove ou qu’on vende.

C’est ce qui motive l’acquisition récente de deux immeubles dans le Quartier Nord, pour un budget proche de 300 millions d’euros?

Longtemps on a prêché qu’il valait mieux, en termes de technique budgétaire, avoir un loyer à payer qu’une charge d’emprunt pour passer par les fourches caudines de l’Union européenne (Eurostat, NDLR). Il se trouve qu’ici, en fin d’année singulièrement, on a l’opportunité de devenir propriétaire à un moment où les normes comptables du SEC (Système européen des comptes, NDLR) sont un peu plus faciles à gérer, vu la conjoncture.

"Autrefois, on a dû privilégier une dynamique budgétaire. Aujourd’hui, nous souhaitons privilégier une dynamique immobilière d'acquisition." Mathieu Michel

Mais je concède également qu’un moment historique n’est pas l’autre et que ce qui est vrai aujourd’hui ne l’était peut-être pas hier. Pour la nouvelle prison de Haren, d’ailleurs, nous avons opté pour une privatisation de l’opération sur toutes ses étapes via un partenariat public-privé et l’État deviendra propriétaire des infrastructures après 25 ans de gestion (DBFM) par le privé. On est loin du classique sale-and-leaseback où on paie le beurre et où on perd l’argent du beurre.

Autrefois, on a dû privilégier une dynamique budgétaire. Aujourd’hui, nous souhaitons privilégier une dynamique immobilière d'acquisition. 450 millions d’euros de loyers à payer sur 14 ans de durée moyenne, c'est un levier qui fait réfléchir si on veut gérer son patrimoine en bon père de famille.

Cette stratégie d’acquisition va devenir la norme?

Pas du tout. On analysera les situations au coup par coup, en privilégiant le meilleur rapport qualité-prix pour atteindre nos objectifs environnementaux. Nous devons identifier des besoins pressants et y répondre au mieux selon les opportunités de marché. Ici, un des deux clients concernés arrivait en fin de bail en 2025 et nous ne pouvions pas attendre 2024 pour agir.

On parle de la Sûreté de l’État, actuellement boulevard Albert II dans le North Gate (Quartier Nord)?

Je ne peux pas citer de noms. Je vous renvoie pour cela aux ministres de tutelle. Ce que je peux dire, c’est que pour certains clients spécifiques, il nous faut des délais plus importants pour équiper les bâtiments sur mesure. Jusqu’à trois ans dans certains cas pour lancer et finaliser les marchés publics parfois très pointus. D’autant que la Régie des bâtiments fait pour l’instant face, comme nombre d’entreprises immobilières privées, à une pénurie structurelle de certains métiers et compétences.

Pour le deal qui nous occupe, comment a-t-on fonctionné?

On a identifié les besoins en termes de superficies et de normes environnementales et on a lancé des appels à marché via les courtiers habituels. On a envisagé deux scénarios: un à l’acquisition et un à la location. Et on a objectivé des paramètres comme le prix, la localisation, le timing pour motiver notre choix final.

Ce choix final, certains le trouvent particulièrement cher. Une réaction?

La Régie des bâtiments a négocié sur base d’une enveloppe de 94 millions d’euros TVA comprise pour acquérir l’immeuble Networks NOR de Banimmo (13.000 m², NDLR) et de 216,6 millions d’euros TVAC pour la Tour Möbius (42.896 m² bruts, dont 32.600 d’espaces de bureaux et 172 places de parking, NDLR). Au mètre carré, hors TVA, cela oscille entre 4.000 et 5.000 euros au m². Et les montants négociés pour ces immeubles dernier cri est conforme à la moyenne locale.

"Notre rendement garanti à nous, c’est le loyer qu’on ne débourse pas." Mathieu Michel

Mais les moyennes ciblent des actifs loués revendus à des investisseurs privés ou institutionnels et offrant un solide rendement sur la longueur du bail…

Les coûts de location potentiels qu’on devrait payer pour occuper ces immeubles sont largement supérieurs à ce que nous avons budgété pour les acquérir. Notre rendement garanti à nous, c’est le loyer qu’on ne débourse pas. Donc, au final, l’État est gagnant tout en devenant propriétaire des murs à terme.

Les propriétaires avec lesquels vous avez négociés, belges et cotés de surcroît, sont eux aussi largement gagnants et doivent boire le champagne sur votre compte…

Je me contente de regarder dans mon jardin: la Belgique ne paie pas 10 millions de loyers indexés sur 20 ou 27 ans – soit largement plus de 300 millions d’euros - et reste propriétaire de la valeur résiduelle des murs occupés à terme, qu’on les rénove ou qu’on les revende.

Pour payer ces deux acquisitions, vous avez dû négocier un budget extraordinaire, hors de votre subvention structurelle?

Oui. En fin d’exercice, il restait des budgets non utilisés. C’était une opportunité pour finaliser l’opération et débloquer le dossier d’acquisition. C’est une dépense exceptionnelle, de fait. Globalement, sur les dix prochaines d’années, on couplera rigueur et vision à long terme, avec une enveloppe de 2 milliards déjà affectés à des engagements précis sur un total de 5 milliards d'euros nécessaires promis.

"Outre la mise à niveau énergétique pour parvenir dans les temps impartis à la neutralité carbone, nous allons drastiquement réduire nos superficies." Mathieu Michel

Quels seront les mots d’ordre de cette stratégie à long terme?

Outre la mise à niveau énergétique pour parvenir dans les temps impartis à la neutralité carbone, nous allons drastiquement réduire nos superficies. Rien qu’à Bruxelles, par exemple, on parle de 300.000 mètres carrés en moins, soit une réduction de près de 50 millions en termes de loyers annuels pour la Régie. Cela nous donne directement un effet-levier pour agir sur les immeubles dont nous resterons propriétaire.

10 des 52 projets listés du premier Plan pluriannuel · SPF Finances - Centre Finances - Regroupement Ciney/Dinant · SPF Intérieur - Protection civile - Rénovation/extension de Crisnée et Brasschaat · SPF Intérieur - Centres fermés - Nouveaux centres à Zandvliet et Jumet · Fedasil - Centre d’accueil - Rénovation du centre de Jodoigne · SPF Justice - Prisons - Étude de faisabilité pour la nouvelle prison de Mons · SPF Justice- Prisons - Rénovation complète de la prison de Merkplas · SPF Justice- Tribunaux - Nouveau tribunal de Tournai · SPF Justice - Tribunaux - Rénovation du palais des princes-évêques à Liège · Police fédérale - Police de la route - Nouveau bâtiment · Police fédérale - Support tactique - Rénovation du centre de Westakkers · Politique Scientifique - ESF - Rénovation sur le site du Cinquantenaire · Politique Scientifique - ESF - Rénovation du Planetarium