L'Horeca ne doit rien attendre du prochain Codeco

Le report du Comité de concertation au 4 juin provoque colère et inquiétude au sein du secteur Horeca, qui attend toujours des précisions sur le protocole applicable pour la réouverture en intérieur le 9 juin , ainsi que des précisions sur certaines mesures d’assouplissement décidées précédemment.

Le comité de concertation initialement prévu ce vendredi et postposé portera sur les voyages internationaux, et pas du tout sur l'Horeca.

"Tout le monde aura les informations bien à temps" a affirmé jeudi à la Chambre le Premier ministre Alexander De Croo, interrogé par plusieurs parlementaires. Il explique que le comité de concertation initialement prévu ce vendredi et postposé portera sur les voyages internationaux et d'autres activités en juillet, et pas du tout sur l'Horeca.