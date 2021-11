L'inflation s'emballe, les salaires grimpent, les entreprises paniquent

"Houston, on a un problème". À la lecture des dernières données de l'inflation, la FEB a tiré la sonnette d'alarme. Avec une inflation qui dépasse les 5%, les salaires vont suivre le même chemin. La compétitivité est en danger, avance la FEB.

L’inflation galopante donne le tournis aux entreprises. En novembre, elle a atteint 5,64%, un niveau que n’avait plus connu le pays depuis 2008. En cause: la flambée des prix de l’énergie (gaz, électricité, mazout). Résultat: entre octobre et novembre, l'indice-santé (qui sert de base pour l'indexation des salaires) est passé de 3,5% à 4,8%. "Les entreprises vont devoir augmenter les salaires de 4 à 5% en quelques mois alors que les dernières prévisions annoncées lors des négociations du dernier accord interprofessionnel évoquaient une hausse de 2,8% seulement", s'inquiète la FEB. À préciser qu'à cette hausse se couple la norme salariale de 0,4%. Négociée dans les secteurs, elle sera ajoutée à l’indexation automatique en 2022.

Un exemple concret nous est justement venu ce lundi de la CP 200, qui concerne 450.000 employés. Au 1er janvier, les salaires y augmenteront de 3,56% au moins. L’inflation de décembre doit encore être ajoutée au calcul, mais peu d'espoir qu’elle ne vienne atténuer la facture salariale.

Cette hausse des salaires d’un niveau inattendu pose un réel problème de compétitivité pour les entreprises. "À court terme, du moins", explique Geert Langenus, économiste à la Banque nationale (BNB). La FEB parle d’une perte de compétitivité qui pourrait atteindre 4%, mais l’expert ne confirme pas. "Nous attendons les dernières données. L'impact sera certain, car les autres pays n’appliquent pas une indexation automatique, mais les prix y augmentent aussi. Sur le long terme, on peut s’attendre à ce que ce problème de compétitivité ne soit plus aussi préoccupant."

Une marge de sécurité insuffisante

Dans la loi de compétitivité de 1996 figure une marge de sécurité prévue pour compenser la sous-estimation de l’indexation. Mais elle n’est que de 0,5%, dit la FEB, largement insuffisant pour compenser la hausse actuelle de l’inflation. "Il faut réfléchir à des mesures d’urgence pour briser cette spirale inflationniste et examiner quels mécanismes de correction intermédiaires peuvent être utilisés comme le prévoit la loi de 1996", insiste l’organisation patronale.

La FEB s’inquiète aussi de la spirale inflationniste qui rend le pays vulnérable. Le prix des matières premières intermédiaires payé par les entreprises subit lui aussi une poussée de fièvre (+26% depuis mai 2020). "Ces hausses – prix et salaires – vont finir par se répercuter sur les autres biens avec le risque de faire s’emballer le carrousel inflationniste".

Alors que les syndicats ont commencé à se lancer dans une nouvelle bataille pour que soit supprimée la loi de 1996 qui corsète trop leurs négociations, la FEB réaffirme que cette loi est, dans le contexte actuel, le minimum absolu pour contribuer à sauvegarder la compétitivité des entreprises. "Le 6 décembre, ils vont manifester pour abolir la loi de 1996, il serait préférable de se poser la question de savoir si notre pays peut encore se permettre de maintenir un système généralisé d’indexation automatique", dit Pieter Timmermans, l’administrateur délégué de la FEB.

Si les partenaires sociaux doivent se remettre à table pour en discuter, le bras de fer s'annonce d'ores et déjà interminable. La FGTB a signalé hier, de son côté, que l'indexation automatique n'avait même pas permis de sauvegarder le pouvoir d'achat entamé par l'inflation. La progression des salaires réels a même été négative entre 2019 et 2021, alors qu'elle a atteint 5% en zone euro et même 15% en Allemagne, notre principal concurrent, pointe le syndicat socialiste.