La Belgique en route vers un été presque normal...

Le Codeco laisse entrevoir un été plus agréable sur le plan social, mais pas encore dépourvu de restrictions. Face au variant Delta, la prudence reste de mise.

Le vendredi, c'est Codeco! Ce rituel, un temps hebdomadaire, se déploie désormais à une fréquence moindre, sans toutefois perdre de son intérêt tant il conditionne de larges pans de nos vies sociale et professionnelle.

Renonçant à un alléchant Croatie-République tchèque à l'Euro de football, on a scruté pour vous les principales décisions entérinées en ce 18 juin.

Signaux encourageants et variant préoccupant

Un mot-clé après cette réunion: assouplissement. Le parfum de liberté, humé avec parcimonie ces derniers mois, devrait l’être plus franchement dans les prochaines semaines. Pourquoi? Et bien car tous les indicateurs de l'épidémie vont dans le bon sens. Vendredi, on dénombrait 555 personnes hospitalisées à cause du Covid-19, dont 236 en soins intensifs. Des chiffres en baisse respectivement de 32% et 22% par rapport à la semaine précédente.

63,9% De la population adulte Plus de 5,8 millions de Belges, soit 63,9% de la population adulte ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19.

Dans le même temps, les nouvelles contaminations reculent, tandis que la vaccination poursuit son petit bonhomme de chemin. D'après les dernières données de Sciensano, 5,8 millions de personnes ont eu droit à leur première dose, soit 63,9% des adultes. "Nous sommes sur la bonne voie", a lancé, sourire aux lèvres, le Premier ministre Alexander De Croo.

Petite ombre au tableau tout de même: un variant Delta (ne dites plus "indien") qui pourrait jouer les trouble-fêtes. Il faut dire qu’à quelques encablures de nos frontières, ce mutant a endossé son rôle de "party crasher" avec beaucoup de sérieux, à tel point que les autorités britanniques viennent de repousser d’un mois la levée des dernières restrictions en vigueur sur leur territoire.

"Nous sommes sur la bonne voie." Alexander De Croo Premier ministre (Open Vld)

En Belgique, ce variant gagne aussi des parts de marché. S’il représente environ 16% des cas confirmés dans nos contrées, il devrait dépasser les 50% début juillet. Comme sa contagiosité est élevée et que certaines données indiquent une baisse de l'efficacité des vaccins à son encontre - surtout après une seule dose -, la prudence doit rester de mise, a prévenu De Croo, tout en insistant sur l'importance d'une vaccination complète.

Bulle de huit

Cette prudence, elle n’empêchera toutefois pas au "plan été" de suivre son cours comme prévu, a décidé le Codeco. Dès le 27 juin, les restrictions en matière de shopping et de pratique non professionnelle du sport seront levées, tandis que les jauges concernant les événements, mais aussi les mariages et les réceptions, seront revues à la hausse. Les camps de jeunesse pourront eux se tenir et inclure des nuitées. Du côté des entreprises, on notera aussi que le télétravail devient "fortement recommandé", mais plus obligatoire.

8 personnes La bulle sociale en intérieur passe à huit personnes.

Cet entérinement intégral du deuxième volet du "plan été" a toutefois un prix: les contacts sociaux resteront limités. Alors que certains espéraient l’enterrer pour de bon, la bulle sociale est maintenue. Celle-ci sera toutefois gonflée, passant de 4 à 8 personnes, enfants non compris, à l'intérieur. Ce chiffre concernera les foyers, mais aussi les convives assis à la même table dans l’Horeca.

Autre point, loin d’être anecdotique, l'heure de fermeture des cafés et restaurants passera de 23h30 à 01h00. De quoi permettre aux fans des Diables rouges de profiter des matches jusqu'au bout si ceux-ci vont aux prolongations! Et pour ceux qui n’aiment pas le foot, pas de souci, ça laissera aussi plus de temps pour savourer desserts et digestifs...

Le 16 juillet, un nouveau Codeco se penchera sur "les dernières restrictions en vigueur", a précisé le Premier ministre, sans cacher son espoir de pouvoir les lever. Un espoir probablement partagé par 11 millions de Belges.