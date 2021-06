La Belgique rompt avec une stratégie purement sécuritaire de l'antiterrorisme

Près de quatre ans après le vote des recommandations de la commission d'enquête sur les attentats de Bruxelles, la Belgique entend enfin mettre un peu d'huile dans les rouages de la prévention et la répression de la menace terroriste et de l'extrémisme. Ce vendredi, le Conseil des ministres se penchera sur la note stratégique déposée par la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Celle-ci entend "structurer une approche multidisciplinaire" afin de "permettre à toutes les autorités compétentes et leurs services de travailler dans un cadre commun, avec une stratégie commune".