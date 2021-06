La BNG, fichier qui recense des millions de Belges, enfin clarifiée

Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont publié au Moniteur une directive contraignante qui sanctuarise l'accès à la Banque nationale générale, la "bible" des services de police.

Opaque, incertain, mystérieux... le fichier BNG (pour Banque nationale générale) fait l'objet de nombreuses critiques dans la presse et l'opinion. Dans le but de se mettre d'équerre avec les dispositions européennes sur la protection des données et exactement deux ans après la réforme de la loi sur la fonction de police, en mai 2019, les ministères de la Justice et de l'Intérieur ont fait publier, vendredi dernier, au Moniteur belge, une directive qui précise les conditions d'accès à la BNG.

2,2 millions En 2017, 2,2 millions de Belges figuraient dans le fichier BNG. En 2019, selon Medor, ce chiffre est passé à 3 millions.

Ledit fichier est devenu le "Google de la police et de la justice", si l'on veut résumer de manière grossière. Il recense ainsi les faits potentiellement répréhensibles qui ont pu, à un moment, concerner les habitants du pays. Ces données sont conservées durant 30 ans. Quand, selon l'expression consacrée, un "individu est connu des services de police", c'est qu'il figure dans la BNG.

Fichier gigantesque

À l'origine, le fichier est né à la fin des années 1970 dans ce qui fut la gendarmerie. Sa fusion fut réalisée dans le sillage de l'affaire Dutroux et de la création de la police intégrée, alors que la Belgique avait réalisé, horrifiée, qu'un fichier commun aurait pu permettre de résoudre l'affaire plus tôt et de sauver des vies. C'est ainsi que, d'année en année, le fichier a grossi jusqu'à devenir gigantesque. Ainsi, il recensait 1,77 million de personnes fin 2012, puis 2,2 millions en 2017. Selon le magazine Medor, ce chiffre est passé à 3 millions en 2019. Il est surtout un outil précieux et quotidien pour un grand nombre de policiers.

La directive sur l'accès à la BNG s'attache à des "principes fondamentaux", décode-t-on dans l'entourage du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Ces principes fondamentaux sont, par exemple, l’obligation de faire la différence lors des accès entre les victimes et les auteurs, l’obligation de faire la différence entre les données validées et non validées, le fait que toutes les actions des services de police dans les banques de données sont journalisées (loguées), de sorte que l’on puisse vérifier qui a fait quoi", note-t-on au ministère.

Et concrètement, ce que ça change par rapport à ce qui existait déjà? "Sur le fond, pas grand-chose", observe Catherine Forget (Jus Cogens). "Mais maintenant, la directive figure au Moniteur belge, ce qui est une garantie pour le citoyen. De plus, dans la directive, figure l'obligation de publier les interconnexions entre les différentes banques de données", décrit l'avocate. Elle défend ainsi un homme à qui l'on a refusé une attestation de sécurité en vue d'un contrat de travail, car il figurait dans la BNG pour avoir participé à des manifestations, une dizaine d'années plus tôt. La Ligue des droits humains s'est jointe à la cause, qui va faire l'objet d'un procès en appel, le recours ayant été rejeté.

Poursuites disciplinaires régulières

Bien avant cette directive, l'accès à la BNG était déjà très encadré. En effet, aucun policier ne peut y accéder sans l'accord du chef de corps. On peut facilement vérifier quand un policier consulte un fichier. Avec parfois des raisons que l'on imagine moins que d'autres...

"Il y a régulièrement des poursuites disciplinaires avec des sanctions administratives lourdes qui sont demandées, qui peuvent aller jusqu'à des poursuites pénales en cas de répétition des faits", décrypte Vincent Gilles, président national du SLFP Police. "Les consultations en cause ont très rarement pour motif des aspects corruptifs. Il s'agit le plus souvent de contrôles abusifs, dans le cadre d'affaires de cœur. Ainsi, il arrive, par exemple, que des policiers veuillent en savoir plus sur le nouveau compagnon de leur ex", souffle le syndicaliste.