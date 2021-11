La colère syndicale gronde alors que les négociations sectorielles patinent ici et là

L’accord interprofessionnel était déjà né après un accouchement douloureux au début de l’été. Aujourd’hui, les négociations sectorielles suivent le même chemin. Les préavis de grève tombent de tous les côtés, les discussions patinent dans plusieurs secteurs.

Dans différents secteurs de l’économie belge, le climat social est en feu. Les négociations qui doivent concrétiser l’accord interprofessionnel conclu début juillet se mènent difficilement, les syndicats ont un slogan commun en bouche : respect pour les travailleurs. Mais ils ne se sentent pas écoutés, et ici et là, ils menacent de grève pour tenter d’arracher quelques avancées sociales. Ce mercredi par exemple, le secteur du commerce alimentaire doit finaliser son accord. En cas d'échec, plus rien ne sortira des dépôts, a prévenu le front commun syndical.

Un peu partout, les syndicats s'inquiètent pour le pouvoir d'achat, mais aussi pour leurs libertés. Un préavis de grève intersectoriel a d'ailleurs été envoyé aux fédérations patronales pour la date du 6 décembre.

Le contexte est très particulier cette année, en raison des mois de confinement, de chômage économique, d’arrêt de l’activité. Et aujourd’hui, alors que se négocient les hausses de salaire et les conditions de travail, la reprise de l’activité économique entraîne une surchauffe. Les travailleurs se sentent mis sous pression, et veulent être récompensés pour leurs efforts. D’autant qu'on leur a fait miroiter une "prime coronavirus" qui restait pourtant à négocier par chacun des secteurs, en fonction des possibilités. Le montant de cette prime peut atteindre 500 euros net. Qu’elle ne soit pas coulée dans la négociation de leur secteur ou qu’elle soit rabotée passe mal auprès des syndicats.

0,4 % La norme salariale strictement calée à 0,4% rend les négociations difficiles dans les secteurs qui se portent bien.

À côté de cela, les hausses salariales sont maintenues dans le carcan des 0,4% pour 2021 et 2022. Obligés d’accepter cette contrainte, les syndicats espéraient que ces hausses puissent malgré tout déjà être octroyées pour l’année 2021. Or, certains secteurs n'en parlent que pour 2022.

"Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence de la révision de la loi de 96 qui a rendu la législation beaucoup trop rigide", nous dit Andrea Della Vecchia, secrétaire fédéral FGTB Chimie. Dans son secteur - où les grèves et les actions se sont succédé pendant 10 jours d'affilée - , l'accord a été approuvé ce matin, "mais le combat continue, car l'impact reste injuste pour les salaires".

"Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence de la révision de la loi de 96 qui a rendu la législation beaucoup trop rigide." Andrea Della Vecchia Secrétaire fédéral FGTB Chimie

Le personnel des assurances sous le coup des inondations

Le secteur des assurances, où le personnel est mis depuis l’été à rude épreuve suite aux inondations en Wallonie, est passé à l’action hier. "Nous avons organisé une petite manifestation devant les bureaux d’Assuralia", dit Philippe Samek, le représentant CNE. Une nouvelle proposition patronale est attendue pour mercredi prochain, et les syndicats sont déjà prêts à aller plus loin si elle s’avère trop faible. "Mais ce qui était sur la table est inacceptable, à peine un quart de nos attentes. Ils amalgament la prime corona et les 0,4% de hausse salariale pour proposer une hausse de 250 euros." Alors qu’en 2020, le secteur a engrangé 2,8 milliards de bénéfices, les syndicats attendaient un geste plus conséquent, mais aussi des efforts en termes de formation et d’encadrement généralisé du télétravail.

Des efforts trop peu récompensés

Dans le secteur du commerce de métal, les représentants ont aussi indiqué qu’une grève devenait inévitable dans les conditions actuelles. "L’enveloppe mise sur la table pour valoriser les efforts consentis par les travailleurs est carrément insultante, disent les syndicats. En outre, l'attitude rigide des employeurs nuit à l'attractivité du secteur. Tous les emplois font partie des professions en goulot d'étranglement, et ce dans un marché du travail en surchauffe où l'afflux de profils techniques est faible." Leurs collègues de la fabrication métallique avaient pourtant, eux, bouclé un accord qualifié d’historique, car portant le salaire minimum à un niveau jamais vu dans le secteur (15 euros/h à l’horizon 2026).

Même son de cloche chez les électriciens, qui utilisent exactement les mêmes termes que leurs collègues métallos : offres insultantes , grève presque inévitable. Chez eux, la prime corona proposée à 100 euros et les maigres primes destinées à compenser les pertes de pouvoir d’achat sont inconcevables dans un secteur qui a donné "tout le meilleur de lui-même" durant la crise, que ce soit pour assurer le télétravail, équiper les hôpitaux face au covid, travailler au renforcement des lignes de production des vaccins.

Dans le secteur du pétrole, des négociations censées éviter une grève ce mardi ont à nouveau échoué, le préavis a été repoussé au 15 novembre. Les secteurs de la chimie et de la construction ont, eux, fini par boucler un accord qui reste suspendu à l’approbation de la base.