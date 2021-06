La crise cause une perte de 6 millions d'euros au foot belge

"L’URBSFA et ses deux ailes, l’ACFF et Voetbal Vlaanderen, n’ont pas échappé aux répercussions de la crise sanitaire et ont enregistré 22 millions d’euros de revenus en moins par rapport aux prévisions budgétaires", indique la Fédération dans un communiqué. "Les revenus commerciaux des sponsors et des médias, qui avaient été revus à la hausse, ont hélas été réduits à néant en raison de la perte de revenus sur les matches des Diables Rouges et des Red Flames ainsi qu’en raison du report de l’Euro 2020."