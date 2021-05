La Défense et la ministre Dedonder admettent des erreurs

Les premières conclusions de l'enquête de l'Inspection générale sur l'affaire Jürgen Conings devraient être communiquées à la Chambre mercredi.

Alors que Jürgen Conings demeurait introuvable mardi, la pression politique s'accentuait sur la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. En fin de matinée, la socialiste convoquait la presse avec le patron de l'armée, l'amiral Michel Hofman, pour faire le point sur les actions entreprises pour contrer les extrémistes au sein de la Défense. Onze des 28 militaires repérés pour leur extrémisme ont été suspendus de manière préventive en raison de leurs accointances avec des groupes violents, confirmait la ministre.

"Les erreurs sont toujours possibles, nous avons l'obligation de comprendre leur origine et de les reconnaître." Ludivine Dedonder Ministre de la Défense

L'occasion, aussi, de prendre le leadership sur la communication et d'afficher, malgré la tempête suscitée par la fuite du militaire radicalisé, l'unité du gouvernement d'une part, et la confiance maintenue entre la Défense et sa ministre de l'autre. Les premières conclusions de l'enquête de l'Inspection générale sur l'affaire devraient être communiquées à la commission Défense de la Chambre mercredi.

Les renseignements militaires visés

Le tandem s'est d'ailleurs entendu sur le cœur du message: le déroulement des faits suffit largement pour affirmer que des erreurs ont bien été commises. "Derrière ces faits se cachent sans doute des erreurs"; "les erreurs sont toujours possibles, nous avons l'obligation de comprendre leur origine et de les reconnaître" afin de résoudre les problèmes soulevés, a notamment admis la ministre. "Le SGRS (les renseignements militaires, NDLR) a commis des erreurs dans l'affaire qui nous occupe", appuyait Michel Hofman. Le chef de l'armée belge identifie des failles dans la circulation de l'information, des "lacunes dans le respect des procédures", et une "érosion des connaissances, de l'expertise et des bonnes pratiques".

11 militaires Suspendus pour liens avec des groupes violents

La ministre Dedonder en a profité pour répéter sa volonté d'améliorer le screening des militaires au long de leur carrière et revoir la loi sur l'habilitation de sécurité afin de clarifier l'accès aux armes de la Défense. Une réforme des statuts disciplinaires est également dans l'air avec à la clé, l'exclusion pour les cas les plus graves en matière d'extrémisme. "Il n'y a pas de place à la Défense pour les idéologies extrémistes et violentes, de quelque bord que ce soit", dit-elle encore.

"La robustesse de notre organisation n’est plus ce qu’elle était." Michel Hofman Chef de la Défense

Michel Hofman est également revenu sur des problèmes plus structurels à la Défense, évoquant une "succession d'incidents", vus comme une "indication que la robustesse de notre organisation n’est plus ce qu’elle était". Il ajoute: "Notre département doit redevenir ce qu’il doit être, c'est-à dire une organisation efficiente, opérationnelle et transparente." Pointé, en duo avec Ludivine Dedonder, le sous-investissement dont a souffert l'armée. "Ce désinvestissement dure depuis de nombreuses années, on arrive à un point de non-retour comme vous le constatez aujourd'hui", a-t-elle précisé, interrogée sur la responsabilité du gouvernement Michel. Le gouvernement De Croo a programmé plus d'un milliard d'investissements et le recrutement de 10.000 personnes d'ici la fin de la législature.

Le Vlaams Belang réclamait la démission de la ministre, la N-VA, via Theo Francken, dénonce une "chasse aux sorcières" au sein de l'armée, pendant que depuis les bancs de la majortié, le député MR Denis Ducarme réclame (dans La Libre mardi) une commission d'enquête sur l'affaire en mettant lui aussi la responsabilité politique de la socialiste sur la table. "Je ne pense pas que les déclarations de M. Ducarme soient suivies par ses pairs", a réagi Ludivine Dedonder, qui réfute toute chasse aux sorcières et reste, à ce stade, bien assise dans son fauteuil ministériel.