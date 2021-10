La frégate belge privée d'un exercice Otan en raison de l'inexpérience

La Défense confirme que le Léopold I est bien à quai en ce moment à Den Helder (Pays-Bas), rapporte ce samedi la VRT. Le mois passé, la Défense annonçait encore que la frégate prendrait part à cet exercice , "avec le plus jeune équipage jamais constitué". Près des deux tiers des membres de la frégate ont en effet moins de 35 ans. "Des navires, des sous-marins, des avions, des hélicoptères et des troupes terrestres participeront ensemble à l'exercice Joint Warrior, de sorte que les navires participant puissent apprendre non seulement à travailler conjointement mais qu'ils s'entraînent également ensemble dans le plus haut spectre de violence."

"Victimes de la jeune garde"

Un officier témoigne de la difficulté à donner ces formations dans les délais impartis. "Depuis l'arrivée de la ministre Ludivine Dedonder, nous devons recruter comme des fous et en même temps former. Mais on a besoin de formateurs et de temps pour cela. Et on en manque bien souvent." "L'équipage a reçu ces trois dernières semaines une formation et des exercices supplémentaires", reprend le porte-parole. "Nous avons engagé de nouveaux formateurs avec beaucoup d'expérience."