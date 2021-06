La grande réforme fiscale face à une majorité éclectique

Le ministre des Finances a lancé mercredi le dialogue autour de sa grande réforme fiscale. Un exercice qui met en évidence l’éclectisme de la majorité.

Un premier échange de vues a eu lieu, ce mercredi, en commission des Finances, sur la grande réforme fiscale prévue par le gouvernement De Croo. Les intentions affichées par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V)? Mener une "réflexion sans tabous", qui inclut le dialogue avec le Parlement, mais aussi avec différentes organisations représentant la société civile. "Il y a aujourd’hui un momentum, une opportunité unique, souligne le ministre. Si nous voulons une relance réussie, nous devons opter pour une combinaison d’investissements et de réformes d’envergure." Il précise aussi quelque peu le périmètre de cette réforme: elle traitera de la fiscalité du travail, de la fiscalité patrimoniale et de la fiscalité de la consommation.

L’accord de gouvernement parle de "moderniser, simplifier et rendre le système fiscal plus équitable et plus neutre", avec une réforme qui doit notamment augmenter le taux d’emploi, soutenir les ambitions climatiques, lutter contre la pauvreté ou encourager l’entrepreneuriat. Des objectifs autour desquels la plupart des parlementaires se retrouvent – même si le PTB s’interroge sur ce que peut bien être un système fiscal neutre.

Des divergences fortes

Sur la nécessité de diminuer l’impôt sur le travail, tous les partis convergent. Mais ensuite, même au sein de la majorité, de fortes divergences apparaissent. Pour Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen), l’idée globale doit être un "tax shift écologique et juste", avec un "système pollueur-payeur" et un "signal prix" fort. "Sans cela, nous n’arriverons pas à une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 et à la neutralité carbone en 2050", plaide-t-il. Une vision qui est loin d’être celle de l’Open VLD. "Il faut être très prudent avec une fiscalité trop incitative, qui pousse à des changements de comportements. Généralement, elle n’a qu’un impact limité, ou elle entraîne une facture très élevée: voyez le tabac ou les panneaux photovoltaïques" déclare Christian Leysen.

"Pas question par exemple de faire un transfert des indépendants vers les salariés. C'est une ligne rouge pour nous." Marie Christine Marghem Députée MR

Autre pierre d’achoppement potentielle: PS et écologistes insistent sur la nécessité de baisser la fiscalité sur le travail pour les bas salaires. "Si on veut une relance importante dans ce pays, l’objectif n’est pas de soutenir la capacité d’épargne" lâche Ahmed Laaouej (PS), qui demande des simulations sur l’effet redistributif de la réforme et la progressivité de l’impôt. "Nous ne souhaitons pas que les baisses d’impôts pour certains se fassent au détriment d’autres. Pas question par exemple de faire un transfert des indépendants vers les salariés, ou inversement. C’est une ligne rouge pour nous" lance par contre Marie-Christine Marghem (MR).

Un autre exemple? Le PS envisage d’aller vers une reglobalisation des revenus. "Cela ne se justifie-t-il pas d’ajouter à l’IPP les revenus financiers?" interroge Ahmed Laaouej, qui plaide pour un débat sans œillères. "Pour nous, le choix est clair: il faut un système de dual income tax, avec d’une part les revenus du travail avec un impôt progressif, et d’autre part le capital, avec un taux fixe", répond Steven Matheï (CD&V).

Open VLD et Vooruit veulent une décision rapide, alors que le gouvernement prévoit une "proposition détaillée" fin 2023.