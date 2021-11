La grande réforme fiscale sur la table du gouvernement dès 2022

Le projet de grande réforme fiscale sur lequel travaille le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) sera sur la table du gouvernement dès 2022, soit plus tôt que prévu.

C’est une des informations marquantes de la note de politique générale du ministre des Finances présentée ce mardi après-midi à la Chambre: Vincent Van Peteghem (CD&V) annonce qu’un projet de "réforme fiscale plus large" sera proposé au gouvernement en 2022 .

À quoi faut-il s'attendre?

Sur le contenu de cette réforme, par contre, le ministre reste plus vague . Il rappelle qu’elle doit contribuer à la réalisation des engagements du gouvernement, à savoir l’augmentation du taux d’emploi, le soutien aux ambitions climatiques, l’encouragement de l’entrepreneuriat, la stimulation des investissements, la lutte contre la pauvreté et le soutien à la famille.

À l’impôt des personnes physiques, une série de déductions, de réductions d’impôts et de régimes d’exception devraient être supprimés progressivement.

Comment? En réduisant la charge sur le travail, d’abord, tant pour les salariés que les fonctionnaires et les indépendants, et ce, en accordant une attention particulière aux pièges à la promotion et au chômage. Un allègement qui sera financé par l’élargissement de la base imposable.