La loi pandémie votée ce jeudi

La N-VA a annoncé qu'elle ne retarderait plus le vote de la loi pandémie. Le texte devrait être adopté ce jeudi, majorité contre opposition.

La séance plénière de la Chambre a examiné, mercredi, le projet de loi pandémie . Même si elle votera contre, la N-VA a décidé de ne plus demander le renvoi d'amendements au Conseil d'État . L'opposition ne dispose dès lors plus des 50 sièges nécessaires pour retarder le vote.

Un chemin de croix

C'est la fin d'un chemin de croix pour la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), qui travaille sur ce texte depuis décembre, pour fournir un cadre juridique plus solide aux mesures prises par le gouvernement en cas d'urgence épidémiologique. Début mars, elle déposait l'avant-projet à la Chambre, avant même de le soumettre au Conseil d’État. Mais les critiques étaient nombreuses – l’Autorité de protection des données avait notamment rendu un avis extrêmement dur sur le volet concernant le traitement des données à caractère personnel.

Après la décision du tribunal de première instance de Bruxelles, qui condamnait l’État belge à revoir le cadre légal de ses mesures anti-covid, le gouvernement aurait aimé voir une version amendée adoptée au plus vite. Mais les obstacles se sont multipliés, le Conseil d’État ayant notamment été sollicité à quatre reprises.

Un rôle réduit pour le Parlement

La majorité est venue à la rescousse de la ministre. "Les arrêtés royaux, nous en serons informés et nous pourrons en débattre", argumente Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen). "L'article 10 anticipe que cette loi peut être imparfaite, et qu'il faudra peut-être la compléter, l'améliorer ou l'abroger", souligne Khalil Aouasti (PS). "On a retiré le volet sur les données personnelles. C'est le parlement qui doit autoriser leur utilisation" ajoute Nathalie Gilson (MR).