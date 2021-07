La ministre Dedonder briefée sur l'extrême droite à l'armée en mars

Le rapport du Comité R rédigé suite à l'affaire Conings confirme les manquements des renseignements militaires et le manque de suivi de l'armée.

Le Comité R a rendu son rapport sur l'affaire Jürgen Conings et il est assassin pour les renseignements militaires (SGRS) ainsi que pour la Défense, selon certains éléments diffusés par l'agence Belga dimanche. Ce rapport - qui intervient après celui de l'Inspection générale de l'armée - était discuté à la Chambre ce lundi. Pour rappel, le 20 juin, le corps sans vie du caporal-chef a été retrouvé après un mois de traque. Le militaire lié aux milieux d'extrême droite s'était volatilisé le 17 mai après avoir subtilisé des armes de guerre dans sa caserne.

Le rapport du Comité R confirme les manquements constatés par l'Inspection générale au niveau du SGRS. Il se fait même plus dur. Des "erreurs graves" ont été commises à tous les niveaux des renseignements militaires et de la ligne hiérarchique de la Défense, indique le Comité R qui évoque un manque de personnel, une rotation du personnel trop importante et de nombreuses défaillances, notamment au niveau des flux d'informations entre les services. Une absence "de politique claire" pour ce qui concerne l'extrémisme de droite au sein de l'armée est également déplorée. Le dossier Conings a été discuté dans plusieurs réunions de travail, précise le rapport qui pointe, à partir de début 2021, une information mensuelle du chef du SGRS quant aux opérations en cours concernant le militaire.

Le parquet fédéral informé

Le rapport apporte par ailleurs des éléments nouveaux qui peuvent fragiliser la position de la ministre. Au cours d'un briefing organisé le 22 mars en présence de Ludivine Dedonder (PS), et consacré aux opérations concernant des éléments d'extrême droite au sein de l'armée, le dossier Conings aurait été évoqué. Le comité R se dit par contre dans l'impossibilité de confirmer "formellement" que le nom de Conings a été cité au cours de cette réunion. On rappelle que l'Ocam, organe de coordination pour l'analyse de la menace, avait placé Jürgen Conings au niveau 3 de dangerosité sur la liste commune des renseignements en date du 17 février.

La ministre Dedonder a toujours assuré ne pas avoir été mise au courant de ce niveau de menace avant la cavale du militaire. "L’information a uniquement été traitée au sein du SGRS, les services de renseignement de l’armée. Le chef du SGRS lui-même n’a pas été informé", précisait-elle le 26 mai dernier. Que lui a-t-il été dit à l'occasion de ce briefing du 22 mars ? Comment se fait-il que le niveau de menace de Jürgen Conings n'ait pas été mis sur la table à ce moment-là, sachant que c'était le seul militaire classé à un si haut degré de dangerosité ? Il s'agissait d'un briefing sur les méthodes où le détail des opérations relatives à des extrémistes de droite n'a pas été discuté, a assuré Ludivine Dedonder à la Chambre ce lundi. Le député de l'opposition N-VA Theo Francken a déploré un flou entourant cette réunion qui interpelle plus d'un député.

"La structure actuelle du SGRS est trop complexe et trop lourde, c’est un risque pour l’échange d’informations au sein du service et avec ses partenaires, il faut donc changer de cap." Ludivine Dedonder Ministre de la Défense

Le Comité R précise que d'autres erreurs ont pu être commises par d'autres services. Ainsi, le rapport indique que dès le 3 août 2020, la Sûreté de L'État interrogeait l'Ocam et le SGRS sur le cas Conings et envoyait une note sur son profil au parquet général. Apparemment sans effet. On pouvait pourtant y lire que le militaire appartenait "aux cercles d’extrême droite les plus radicaux de notre pays". La Sûreté n'a même pas reçu de réponse du SGRS.

Et la ministre Dedonder d'annoncer une réforme. "La structure actuelle du SGRS est trop complexe et trop lourde, c’est un risque pour l’échange d’informations au sein du service et avec ses partenaires, il faut donc changer de cap, dit-elle. La position du SGRS au sein de la défense sera revue."