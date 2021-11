La police judiciaire fédérale se déclare en faillite

La police judiciaire fédérale, qui est chargée de lutter contre la criminalité organisée, est exsangue. Elle se dit incapable de s’attaquer aux phénomènes criminels prioritaires fixés dans le nouveau Plan national de sécurité 2022-2025.

La réunion au sommet se voulait discrète: tous les procureurs du Roi de notre pays s’étaient donné rendez-vous, le mercredi 17 novembre, au Palais d’Egmont à Bruxelles, pour discuter de l’état désastreux de notre police judiciaire fédérale avec les principaux concernés. Le directeur général de cette dernière, Eric Snoeck, et ses directeurs n’y sont pas allés par quatre chemins. Pour eux, leur manque de moyens les empêche de lutter efficacement contre la criminalité organisée, ce qui expose la population à de grands risques.

Nous avons pu recueillir, à diverses sources, les principaux messages issus de cette réunion que la justice avait pourtant voulu transmettre confidentiellement au gouvernement pour ne pas alarmer le parlement et la presse.

Pas de budget spécifique

La première demande, dont l’évidence paraît presque surréaliste, est d’allouer enfin à la police judiciaire fédérale un budget "identifié". Alors que ce poste séparé est prévu par la loi depuis 1999, l’organe doit se contenter de ce qui "reste" du grand pot budgétaire alloué à la police fédérale. Or, cette dernière affiche déjà un déficit structurel de 43 millions d’euros après une réduction de 200 millions de ses moyens décidée par le précédent gouvernement.

"Cette situation génère de grands risques de sécurité, au niveau stratégique et opérationnel, ce qui menace la crédibilité et la résilience de notre pays, tant à court qu’à long terme." Une source proche du dossier

Malgré les 35 millions d’euros supplémentaires qu’elle recevra l’an prochain, la police judiciaire fédérale s’estime ainsi incapable d’exécuter, dès le 1er janvier prochain, le nouveau Plan national de sécurité 2022-2025, qui décrit tous les phénomènes criminels à combattre en priorité pour l’ensemble du pays. Et l’appui spécialisé que les polices locales attendent de la police fédérale, comme les laboratoires judiciaires, se réduira également comme peau de chagrin. "Cette situation génère de grands risques de sécurité, au niveau stratégique et opérationnel, ce qui menace la crédibilité et la résilience de notre pays, tant à court qu’à long terme", souligne une de nos sources.

Manque d'effectifs

Aujourd’hui, la police judiciaire fédérale emploie 4.350 collaborateurs à temps plein, dont la moitié environ est constituée de personnel de soutien pour les enquêteurs. En 2014, ils étaient encore 4.778. Le personnel d’encadrement n’a pas changé depuis la réforme des polices, alors que le coût des enquêtes sur la criminalité organisée a explosé.

Les recrutements ne suffisent pas à compenser le départ annuel de quelque 300 collaborateurs à temps plein.

Plus de 16 millions d’euros seront nécessaires pour renforcer les effectifs de la police judiciaire fédérale de 1.609 personnes, soit 464 pour combler le déficit actuel et 1.145 pour mener les missions qui ne le sont plus actuellement, faute de personnel. Cette année, le gouvernement a placé 620 offres d’emploi, mais la moitié des postes ne sont pas encore pourvus. Et ces recrutements ne suffisent pas à compenser le départ annuel de quelque 300 collaborateurs à temps plein.

Lire aussi À Bruxelles, le nombre de dossiers judiciaires financiers traités sera limité

Certaines unités, comme la section terrorisme à Bruxelles, ont même vu leurs effectifs diminuer de moitié malgré la menace persistante de l’islamisme radical et la montée en puissance de l’extrémisme de droite. Dans des domaines comme la criminalité financière et informatique, il est devenu impossible, par manque d’experts, de remplir certaines missions.

74% vieilles voitures 74% des voitures des services judiciaires dans les arrondissements ont entre 10 et 17 ans et, dans les services centraux, cette proportion est de 65%

Le matériel mis à la disposition des enquêteurs laisse également à désirer. Des perquisitions ont déjà dû être annulées faute de voitures en état de marche. Il ne faudrait pas moins de 12 millions d’euros supplémentaires pour remplacer les véhicules et le matériel informatique. Ainsi, 74% des voitures des services judiciaires dans les arrondissements ont entre 10 et 17 ans et, dans les services centraux, cette proportion est de 65%. Plus d’une voiture sur dix affiche plus de 200.000 km au compteur.

Plus d’un ordinateur fixe et portable sur dix a été acquis avant 2014. Les enquêteurs perdent ainsi un temps précieux à télécharger de grandes quantités de données informatiques.