La politique des "petits pas" a de beaux jours devant elle

À l’époque, le Comité de concertation frappe fort en ordonnant la fermeture de tous les commerces "non essentiels", et ce alors qu’aucune étude n’atteste que ces lieux présentent un risque particulier.

Sauvez le soldat Horeca

Quasi un an plus tard, nous y revoilà. Vendredi matin, certains soupçonnaient le socialiste flamand de vouloir remettre le couvert avec son effet de choc. S’appuyant sur un rapport des experts du GEMS, pas piqué des hannetons , celui que ses détracteurs nomment le "professeur" a visiblement bien milité en Codeco pour une fermeture rapide des écoles, mais aussi pour une interdiction des activités sportives.

"La veille en kern, il avait aussi des visées sur l’Horeca, qu’il souhaitait fermer à 20h00, comme le préconisait le Gems! Mais cette fois, on lui a dit: ‘Non Frank. Soit tu nous montres des données qui démontrent que cela améliorera la situation, soit on n’y touche pas’. L’effet-choc, on a donné !", relate une source gouvernementale.

Jambon agace

Et c'est justement sur les écoles que la bataille fut particulièrement ardue en Codeco ce vendredi. Alors que d’aucuns, Vandenbroucke en tête, les aurait bien fermées dix jours dès lundi, d’autres, issus des rangs du PS et de la N-VA, s’y opposaient mordicus. Résultat des courses: un compromis mou, à la Belge dirait-on, qui consistera à fermer les écoles le 20 décembre, soit seulement cinq jours avant les congés de Noël. Mais, se défendent les décideurs politiques, le masque sera porté dès six ans et l'hybridation sera la norme dès lundi dans le secondaire.