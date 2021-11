La pression fiscale sur les dividendes français va remonter en flèche

La nouvelle convention fiscale entre la Belgique et la France réserve une mauvaise surprise aux investisseurs belges qui détiennent des actions de sociétés françaises. De fait, la disposition relative à la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) a disparu. Or, c’est sur base de cette disposition que le fisc accepte (enfin), depuis 2021, de déduire, à hauteur de 15%, le précompte sur le dividende payé en France du précompte mobilier payable en Belgique. Ainsi, le dividende français n'est plus frappé d'un double précompte, il est même moins taxé qu'un dividende belge. Sur base de cette disposition, les investisseurs tentent même de récupérer rétroactivement le surplus de précompte payé (jusqu'à cinq ans en arrière).