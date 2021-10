La réforme du marché du travail va-t-elle dans le bon sens?

Points forts: des incitants et des formations

"Sans mesures régionales, cela n'a pas de sens"

Plus globalement, les deux experts relativisent l'objectif fixé pour 2030. "Le taux d'emploi des 20-64 ans tourne autour de 71%. Il faudrait donc créer en moyenne 70 à 75.000 emplois par an entre 2022 et 2030 pour atteindre 80%", rappelle Bruno Van Der Linden. Sachant que l'on en a créé 70.000 par an entre 2016 et 2019, cela tient la route. Sauf que le Covid est passé par là et que les dernières prévisions du Bureau du Plan tablent sur la création de 60.000 emplois en 2021 et, on l'a dit, seulement 13.200 en 2022. L'objectif sera donc difficile à atteindre. Si la Flandre peut espérer y parvenir, la Wallonie devrait elle créer près de 40.000 emplois par an d'ici 2030. "Elle en crée 10 à 15.000 les bonnes années", rappelle Didier Paquot, et donc "des mesures fédérales sans mesures régionales, cela n'a pas de sens. Il faudra voir comment les Régions vont s'emparer de ces outils."